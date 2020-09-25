Müfide İlhan Kadın Basketbol Turnuvası başladı - Son Dakika

Müfide İlhan Kadın Basketbol Turnuvası başladı

ÇUKUROVA Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nin, 1950-1951 yılları arasında Mersin Belediye Başkanlığı yapan Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı Müfide İlhan'ın anısına düzenlediği turnuvada ilk gün maçları oynandı.

Müfide İlhan Kadın Basketbol Turnuvası başladı, System.String[]

ÇUKUROVA Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nin, 1950-1951 yılları arasında Mersin Belediye Başkanlığı yapan Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı Müfide İlhan'ın anısına düzenlediği turnuvada ilk gün maçları oynandı.

Turnuvanın açılış maçında Birevim Elazığ İl Özel İdare ile Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol takımları karşı karşıya geldi. Fly Academy Spor Salonu'nda oynan maçın normal süresi 79-79 bitti. Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, uzatmalarda rakibine üstünlük sağladı ve başarılı performansıyla karşılaşmadan 91-86 galip ayrıldı.

Turnuvanın ve günün ikinci maçında Mersin'i Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde temsil eden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, OGM Ormanspor ile kozlarını paylaştı. Mersin ekibi, maçın ilk yarısını 32-27 üstün tamamladı. Performansıyla göz dolduran ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, OGM Ormanspor'u 72-57'lik skorla geçti. Mersin ekibinde Alina Iagupova 32 ve Luidmyla Naumenko 17 sayıyla skora katkı yaptı.Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekipleri yeni sezon hazırlıklarını sportif altyapısıyla öne çıkan Yenişehir'de sürdürüyor.Turnuva kapsamında oynanacak maçların programı şu şekilde: Bugün15.00 OGM Ormanspor - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol18.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Birevim Elazığ İl Özel İdare27 Eylül Pazar14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare - OGM Ormanspor

17.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol


Müfide İlhan Kadın Basketbol Turnuvası başladı
Müfide İlhan Kadın Basketbol Turnuvası başladı
Müfide İlhan Kadın Basketbol Turnuvası başladı
Müfide İlhan Kadın Basketbol Turnuvası başladı
Müfide İlhan Kadın Basketbol Turnuvası başladı

Mersin Yenişehir, basketbol, Mersin, Kadın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 11:50 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Müfide İlhan Kadın Basketbol Turnuvası başladı - Son Dakika Spor

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