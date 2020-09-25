Müfide İlhan Kadın Basketbol Turnuvası başladı

Turnuvanın ve günün ikinci maçında Mersin'i Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde temsil eden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, OGM Ormanspor ile kozlarını paylaştı. Mersin ekibi, maçın ilk yarısını 32-27 üstün tamamladı. Performansıyla göz dolduran ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, OGM Ormanspor'u 72-57'lik skorla geçti. Mersin ekibinde Alina Iagupova 32 ve Luidmyla Naumenko 17 sayıyla skora katkı yaptı.Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekipleri yeni sezon hazırlıklarını sportif altyapısıyla öne çıkan Yenişehir'de sürdürüyor.Turnuva kapsamında oynanacak maçların programı şu şekilde: Bugün15.00 OGM Ormanspor - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol18.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - Birevim Elazığ İl Özel İdare27 Eylül Pazar14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare - OGM Ormanspor

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