Müfit Can Saçıntı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Oyuncu, yönetmen ve senarist Müfit Can Saçıntı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Saçıntı, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde en beğendiği kareleri seçti.

"Haber" kategorisinde tercihini Mustafa Çiftçi'nin "Yangından Kaçış" fotoğrafından yana kullanan yönetmen, "Ölüm riski altında bile fotoğraf çeken muhabir, meslek aşkının fotoğrafını çekmiş aslında." değerlendirmesini yaptı.

"Yaşam" kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları" karesini oylayan Saçıntı, "Anadolulu Mona Lisa... Hüzünle mutluluk, yaşlılıkla çocukluk, hepsi aynı karede... da Vinci'nin ünlü Mona Lisa eseri gibi... Nadime Teyze, MoNadime Lisa olmuş." ifadelerini kullandı.

Saçıntı, "Spor" kategorisinde de Dmitriy Golubovich'in "Uçan Hollandalı" fotoğrafı için oy kullanarak, "Çeken muhabir öyle bir kare yakalamış ki sırıksız yüksek atlamalı futbol diye yeni bir spor dalının fotoğrafını çekmiş sanki." dedi.