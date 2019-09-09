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Müfit can saçıntı'nın kalp krizi geçiren babası, kurtarılamadı

45 dakika önce

YÖNETMEN ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın Çorum'da kalp krizi geçirip kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alınan babası, emekli astsubay Muhittin Saçıntı (74), hayatını kaybetti.

Müfit can saçıntı'nın kalp krizi geçiren babası, kurtarılamadı, System.String[]

YÖNETMEN ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın Çorum'da kalp krizi geçirip kaldırıldığı özel hastanede tedaviye alınan babası, emekli astsubay Muhittin Saçıntı (74), hayatını kaybetti. Oyuncu Müfit Can Saçıntı, sosyal medya hesabından, babasına olan sevgisini göstermek için çektiği 'Babamın Ceketi' adlı filmin televizyonda yayımlandığı anda babasının kalbinin durduğunu paylaştı.

Yönetmenliğini yaptığı 'Mandıra Filozofu', 'Babamın Ceketi' ve 'Yaşamak Güzel Şey' filmlerinde rol de alan Müfit Can Saçıntı'nın, emekli astsubay olan babası Muhittin Saçıntı, gezmek için geldiği memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Gökçam köyünde dün kalp krizi geçirdi. Kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Saçıntı'nın duran kalbi, doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Muhittin Saçıntı, bugün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Acı haber üzerine hastanede bekleyen oyuncu Müfit Can Saçıntı ve ailesi hüzne boğuldu.

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Oyuncu Müfit Can Saçıntı, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, babasına olan sevgisini göstermek için çektiği 'Babamın Ceketi' adlı filmin televizyonda yayımlandığı anda babasının kalbinin durduğunu duyurdu. Oyuncu Saçıntı, twitter hesabındaki yürek burkan paylaşımında, "Arkadaşlar babama sevdiğimi söyleyemediğim için ve sevdiğimi söylemek için 2 film çektim. 'Babamın Ceketi' filmi TV'de yayınlanırken babamın kalbi durdu. 'Takdiri ilahi' diyelim. Babanıza sevdiğinizi söylemediyseniz ertelemeyin" ifadelerini kulandı.

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Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:28 Kaynak: DHA
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