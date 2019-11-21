Son Dakika Haberleri: Müftü Ahmet Hulusi Efendi, vefatının 88. yıl dönümünde anıldı
Son Dakika Güncel Müftü Ahmet Hulusi Efendi, vefatının 88. yıl dönümünde anıldı - Son Dakika

Müftü Ahmet Hulusi Efendi, vefatının 88. yıl dönümünde anıldı

6 saat önce

Denizli'nin Milli Mücadele Kahramanları'ndan Müftü Ahmet Hulusi Efendi, vefatının 88. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Müftü Ahmet Hulusi Efendi, vefatının 88. yıl dönümünde anıldı, System.String[]

Denizli'nin Milli Mücadele Kahramanları'ndan Müftü Ahmet Hulusi Efendi, vefatının 88. yıl dönümünde kabri başında anıldı.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan Milli Mücadele'nin Denizli'de bayraktarlığını yapan Müftü Ahmet Hulusi Efendi, vefatının 88. yıl dönümünde kabri başında anıldı.


Yapılan anma programına Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Pamukkale ilçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Erdoğan, Müftü Ahmet Hulusi Efendinin yakınları ile Pamukkale ilçesindeki okulları temsilen öğrenciler katıldı.


Anma programında, Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin yapmış olduğu önderlik anlatılarak Bayramyeri Meydanında Denizli halkına vermiş olduğu fetvası okundu. Müftü Ahmet Hulusi Efendinin torunu Ahmet Müftüler'de kendisine aktarılan hatıralarını ve bilgilerini paylaştı.


Anma programı, öğrenciler tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ile indirilen hatimlerin duası yapıldı. - DENİZLİ

Ahmet Hulusi, Denizli, Müftü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hobi için diktiği kabaklar 40 kiloya ulaştı
Şenol Güneş: Arda Turan'ı hep birlikte yok ettik Kanseri yenen eşini gelin arabasıyla karşıladı Kaan Ayhan: Lewandowski'yi tutmaya gerek yok, zaten atamıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 00:11:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Müftü Ahmet Hulusi Efendi, vefatının 88. yıl dönümünde anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]