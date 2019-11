Müftü Akkuş, öğrencilerle bir araya geldi

Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren Kadı Burhaneddin ve Şemseddin Sivasi Erkek Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerle sohbet programında buluştu.



Kadı Burhaneddin Yurdunda gerçekleştirilen sohbet programına Müftü Yardımcısı Harun Özkan, Yurt Müdürü Mehmet Karakaş, İl Müftülüğü KYK manevi danışmanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.



Programda konuşan Akkuş, okumanın ve maneviyatı güçlü bir genç olmanın önemine dikkat çekti.



Öğrencilere; "Hayata karşı sloganınız 'Ben bir Müslüman'ım ve insanlık için bir işe yaramalıyım' olsun" tavsiyesinde bulunan Akkuş, "Yüce rabbimiz insanlara iki yol göstermiştir. Biri iyiliğe, güzelliğe ve doğruya giden yol; diğeri de kötüye, yanlışa giden yol. İnsan hangi yolda olduğunu bilir. Eğer yanlış yoldaysa kendisini doğru ve güzel yola çıkarmak için nefsiyle yarışır ve kendini doğru yola çıkarmak için çaba gösterir. İşte insanı eğiten, insan olduğunu hatırlatan bu çabasıdır. Yüce Allah kitabımızda 'İnsan başıboş yaratıldığını mı sanır' diye sorar. İnsan başıboş yaratılmadı. Onun bir sorumluluğu ve görevi var. Şu anda bu yıllar, üniversite hayatı size hiç bitmeyecekmiş gibi gelir ama zaman o kadar hızlı geçen bir şeydir ki, bakmışsınız ki siz farkında olmadan çok uzun yıllar arkanızda kalmış" dedi.



"Rabbimizi unutan insanlar olmamalıyız"



İnsanın işe yaramaz olmaktan rabbine sığınması gerektiğini kaydeden Akkuş, "Hiç bir insan size; 'Şu insanın kime ne faydası var, boşu boşuna yaşıyor şu hayatta' dememeli. Çalışmalıyız. Rabbimiz bizi boşuna yaratmadı. Rabbimize karşı en iyi kul, toplum için en iyi insan, anne ve babaya en iyi evlat olmak için gayret göstermeliyiz. İnsan bu dünyada gayreti kadar vardır. Rabbini unutan insanlar olmamalıyız. Eğer biz rabbimizi unutursak Rabbimiz de Kur'an'da kendini unutturacağını söylüyor. Etrafınıza şöyle bir ibretle baktığınızda her şey bir yaratıcıyı gösteriyor. İçtiğimiz sudan toprağa kadar, bir yapraktan gökyüzüne kadar her şey rabbimizin varlığını gösteriyor. Hakkı bulan kendini bulur ama hakkı unutan kendini unutur. Rabbini ve kendini unutan da ayetin ifadesiyle 'hayvanlardan aşağı' olur. Rabbimizin bize ilk emri oku. Oku; kainatı oku, yaratılışını oku, her şeyi oku. En iyisi olmak için okumalısınız, öğrenmelisiniz. Okuyana ilim öğrenene Allah ikram eder. Boş kalmamalısınız. Bu vakitler sizlerin en güzel zamanlarınız, en iyi şekilde değerlendirmelisiniz. Dinine, devletine ve milletine karşı en iyi insan olmak için çalışmalısınız. Görüyorsunuz bugün dünyanın dört bir tarafından bize saldırıyorlar. Bu olaylar sizi umutsuzluğa düşürmesin. Onların niyeti çok belli, bizleri dejenere ederek yok etmek istiyorlar. Bunun için maneviyatı güçlü, dinine, devletine, bayrağına, ezanına, vatanına ve milletine bağlı gençler olmalısınız" şeklinde konuştu.



Programın sonunda öğrencilere Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Cami ve Hayat" adlı kitabı hediye edildi. - SİVAS