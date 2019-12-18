Müftü Akkuş, öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

Sivas İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Sivas Şubesi tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrencilere yönelik program düzenlendi.



İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Kadı Burhaneddin Kur'an Kursu ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen program kapsamında öğrencilerle yemekte bir araya geldi.



"Bizler, yarınlarınız daha güzel olsun diye dertleniyoruz" diyen Akkuş, "Sizler bu memleketin gençliğisiniz ve farklısınız. Her zaman bazılarının gözü sizin üzerinde olacak. Sizin maneviyatınızı, kültürünüzü bozmak için uğraşacaklar, uğraşıyorlar da. Bunun için sizler donanımlı bir genç olmak için gayretli olmak zorundasınız. Müslüman toplumlar üzerindeki zulmü, eziyetleri, baskıları görmektesiniz. Ümitsiz olmayın. Nice az topluluğun nice çok topluluğa galip geldiğini Rabbimiz Kur'an'da bize bildirmiştir ve şunu asla unutmayın ki devletimiz her daim sizlerin yanında olacaktır. Bizler sizlere hizmet için buralarda varız. Sizlere de sadece başarmak düşüyor" ifadelerini kullandı. - SİVAS