Müftü Akkuş, peygamber sevgisini anlattı - Son Dakika

Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle Merkez Beyazıt Camisi'nde çocuklarla bir araya geldi. Çocuklarla tek tek ilgilenen Akkuş, peygamber sevgisini anlattı.

Sivas'ta Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle Merkez Beyazıt Camisi'nde Camide Ol'mak programı düzenlendi. Program kapsamında Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş, camide çocuklarla bir süre sohbet ederek peygamber sevgisini anlattı.

Bu yıl ki Mevlid-i Nebi Haftası'nın temasının "Peygamberimiz ve Çocuk" olarak belirlendiğini söyleyen Akkuş, rahmet elçisinin çocuklara verdiği değerden bahsetti. Ehl-i Beyt sevgisine vurgu yapan Akkuş, "Ehl-i Beyt Hz. Peygamber'in yakınları olduğu için O'na hizmetleri ve O'nun terbiyesi altında bulunmuş olmaları sebebiyle sevilmeli, sayılmalı ve faziletleri kabul edilmelidir" dedi.

Çocuklarla tek tek ilgilenen Akkuş, "Günümüz insanına İslam mesajını iletmede Hz. Peygamber en güzel örnek ve rehberdir" diye konuştu.

Müftü Akkuş, program sonunda çocuklara çeşitli ikram ve hediyelerde bulunuldu. - SİVAS