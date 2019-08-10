Son Dakika Haberleri: Müftü Akkuş'tan "teşrik tekbiri" açıklaması
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Müftü Akkuş'tan "teşrik tekbiri" açıklaması

1 saat önce

Sivas Müftüsü Yusuf Akkuş, bugün sabah namazı ile başlayan teşrik tekbirlerine ilişkin konuştu.

Müftü Akkuş'tan
Sivas Müftüsü Yusuf Akkuş, bugün sabah namazı ile başlayan teşrik tekbirlerine ilişkin konuştu. Teşrik tekbirlerinin bayramın dördüncü günü ikindi namazı ile birlikte sona ereceğini ifade eden Akkuş, kurban kesip kesmemeye bakılmaksızın tüm Müslümanların teşrik tekbirlerini getirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Müftü Akkuş, "Teşrik tekbirleri Arefe günü sabah namazından başlıyor, bayramın dördüncü günü ikindi namazı da dahil teşrik tekbirlerini farzlardan sonra getiriyoruz. İkindi namazı ile sona eriyor. Teşrik tekbirlerini kurban kesip kesmemeye bakmazsızın herkesin getirmesi lazım" dedi.

"Allahü ekber Allahü ekber la ilahe illallahü vallahü ekber Allahü ekber ve lillahi'l-hamd' cümlesini söylemeye 'teşrik tekbiri' deniyor ve "Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilah yoktur. O Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur" anlamına geliyor. - SİVAS
Müftü, Sivas, Akkuş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:03 Kaynak: İHA
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