Son Dakika Haberleri: Müftü Arslan'dan Kaymakam Koşal'a Ziyaret

Müftü Arslan'dan Kaymakam Koşal'a Ziyaret

1 saat önce

Kavak Müftüsü Nuh Arslan, Kaymakam Recep Koşal'ı makamında ziyaret etti.

Müftü Arslan'dan Kaymakam Koşal'a Ziyaret, System.String[]
Kavak Müftüsü Nuh Arslan, Kaymakam Recep Koşal'ı makamında ziyaret etti.

Arslan, ziyaretinde Koşal'a müftülük ile yapım, onarım ve bakımı devam eden cami ve Kur'an kursları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Koşal, Arslan'a teşekkür etti.

Din görevlilerinin toplumdaki önemine dikkati çeken Koşal, "Din görevlilerimiz, özellikle mahallelerimizde vatandaşlarımızla ilişki içerisinde olmalı. Hasta ziyaretlerinde bulunmalı. Dini konularda toplantılar düzenlemeli. Toplantılarda bezdirici, sıkıcı değil, akıcı ve zevkle dinleteceği konuları seçmeli. Camilerimiz sadece namaz vakitlerinde değil, günün 24 saatin de açık tutulmalı." dedi.

Çocuklara cami alışkanlığının kazandırılmasının taşıdığı öneme değinen Koşal, zaman zaman çocuklara müezzinlik, gençlere de imamlık yaptırılmasının fayda sağlayabileceğini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:28 Kaynak: AA

Kavak, Güncel
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