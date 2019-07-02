Son Dakika Haberleri: Müftü Arslan'dan kurbanlık hayvan uyarısı
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Müftü Arslan'dan kurbanlık hayvan uyarısı

53 dakika önce

Kavak Müftüsü Nuh Arslan, vatandaşları kurbanlık hayvan seçimi konusunda uyardı.

Müftü Arslan'dan kurbanlık hayvan uyarısı, System.String[]
Kavak Müftüsü Nuh Arslan, vatandaşları kurbanlık hayvan seçimi konusunda uyardı.
Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurban edilecek hayvanın dinen gerekli şartları taşıyıp taşımadığına dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.
Kurbanlıkların sağlıklı olmasının önemine vurgu yapan Arslan, "Hasta, zayıf, bazı azaları eksik, dişlerinin çoğu dökülmüş kuyruğu ve memesi kesik, hamile hayvanın kesilmemesi gerekir. Dinimize göre koyun ve keçinin kurban olabilmesi için bir yaşını, büyükbaş hayvanların ise 2 yaşını tamamlaması gerekiyor." dedi.
Arslan, hayvancılığın geliştirilmesi dolayısıyla dişi hayvanların kurban edilmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:09 Kaynak: AA
Kavak, Güncel
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