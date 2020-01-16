Müftü Başoğlu Umre 'den dönen Nişancı ailesini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Müftü Başoğlu Umre 'den dönen Nişancı ailesini ziyaret etti - Son Dakika

Müftü Başoğlu Umre 'den dönen Nişancı ailesini ziyaret etti

6 saat önce

Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu, Umre'den dönen Beyza Nişancı ve annesi Çiğdem Nişancı'yı ziyaret etti.

Müftü Başoğlu Umre 'den dönen Nişancı ailesini ziyaret etti, System.String[]

Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu, Umre'den dönen Beyza Nişancı ve annesi Çiğdem Nişancı'yı ziyaret etti.


Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen dini bilgiler yarışmasında başarılı olan merhum gazeteci Abdulkadir Nişancı'nın kızı Beyza Nişancı ve annesi Çiğdem Nişancı dualarla uğurlandığı kutsal topraklardan döndü. Umre ibadetini ifa ederek yurda dönen Beyza Nişancı ve annesi Çiğdem Nişancı'ya Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu, eşi Zehra Başoğlu ve ADRB Koordinatörü Halime Aydoğan ile ziyarette bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın engellilere yönelik din hizmetlerinden ve Müftülüğün çalışmalarından çok memnun kaldıklarını ifade eden Nişancı ailesi, Müftü Hasan Başoğlu ve tüm çalışanlara teşekkür etti. - BAYBURT

Hasan Başoğlu, Bayburt, Umre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 09:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyanet'ten boşa yemin uyarısı: Günah değil ancak kötü bir adet, bırakılması gerek
İş makinesi operatörü sahiplendiği kediyi sırt çantasında taşıyor Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı Erdoğan'dan mahkum yakınlarını sevindirecek af çıkışı! Meclis'e geliyor

Son Dakika Haberleri
16:14 Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu - Son Dakika
16:09 Adıyaman Belediyesi, belediyeler kongresi ve sergisinde - Son Dakika
16:09 Sani Konukoğlu anıldı - Son Dakika
16:09 Sivas'ta genç fikirler alındı - Son Dakika
16:09 Vali Karaloğlu, turizm fuarına katıldı - Son Dakika
16:01 Diyanet'ten boşa yemin uyarısı: Günah değil ancak kötü bir adet, bırakılması gerek - Son Dakika
15:09 İş makinesi operatörü sahiplendiği kediyi sırt çantasında taşıyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 16:16:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Müftü Başoğlu Umre 'den dönen Nişancı ailesini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]