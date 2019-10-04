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Müftü Başoğlu Vali Epcim'i ziyaret etti

3 dakika önce

Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu, Camiler ve Din Görevlileri haftası kutlamaları kapsamında Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.

Müftü Başoğlu Vali Epcim'i ziyaret etti, System.String[]

Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu, Camiler ve Din Görevlileri haftası kutlamaları kapsamında Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti.


1-7 Ekim tarihleri arasında "Cami ve Hayat" temasıyla kutlanacak Camiler ve Din Görevlileri haftası kapsamında İl Müftüsü Hasan Başoğlu ile müftülük personelinden oluşan heyet Vali Epcim'i makamında ziyaret etti. Vali Epcim, Müftü Başoğlu eşliğinde ziyaretine gelen heyet üyelerinden çalışmaları ve hafta boyunca düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi aldı. Camiler ve Din Görevlileri haftasının hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Vali Epcim, Müftü Başoğlu ile beraberindeki heyete ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.


Ziyarete İl Müftü Yardımcıları Abdullah Aksoy ve Emine Yılmaz, Din Görevlileri Derneği Başkanı Engin Yazıcıoğlu ve kurum personelleri katıldı. - BAYBURT

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:12 Kaynak: İHA
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