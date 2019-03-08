Müftü Bitkin Görevine Başladı

Muş'un Varto İlçe Müftülüğüne atanan Ferit Bitkin, görevine başladı.

Muş'un Varto İlçe Müftülüğüne atanan Ferit Bitkin, görevine başladı.



Varto Müftüsü Dr. Mehmet Akif Coşkun'un Hatay'ın Kumlu ilçesine atanmasının ardından yerine gelen Müftü Ferit Bitkin, görevine başladı. Diyarbakır'da dünyaya gelen ve Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Bitkin, çeşitli illerde görev yaptıktan sonra Varto Müftüsü olarak atandı.



Evli ve 4 çocuk babası olan Bitkin, ileri derecede Arapça biliyor. - MUŞ

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