Müftü Çakır'dan geleceğin hafızlarına ziyaret - Son Dakika

Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır, Ahmet Hamza, Münire Hanım Yatılı Kız Kur'an Kursu'nu ve Recep Demir Yatılı Erkek Kur'an Kursunu ziyaret ederek öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Müftü Burhan Çakır, Öğrencilerin derslerini dinleyip Kur'an Kursu öğreticileriyle görüşerek kursla ilgili talep ve şikayetlerini dinledi. Öğrencilerle birebir verimli bir söyleşi gerçekleştiren Çakır, onlara hayattaki hedeflerine dair sohbet etti.

Gerçekleşen ziyarette bir açıklama yapan Müftü Çakır, "Önümüzdeki dönemde, kurslarımız için çalışmaların daha bir özveriyle yürütülmesi, ihtiyaçlarının giderilmesi, eğitim-öğretimin geliştirilmesi gibi konularda gayret göstereceğiz. Hafızlarımızın hak ettikleri derece ve mertebelere kavuşabilmeleri için daha iyi imkanlar içerisinde yetişmeleri gerekiyor." dedi.

Hafızlığın, Allah'ın yeryüzünde bir insana verebileceği en büyük şeref olduğunu kaydeden Müftü Çakır, hafızlığın insanın aklını, kalbini, sinesini canlı, yürüyen bir mushafa dönüştürdüğünü ifade etti ve hafızların kalbinin, Allah'ın vahyinin nakşedildiği kalpler olduğunu söyledi. - ERZİNCAN