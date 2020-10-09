Müftü Çakır'dan Kaymakam Çelik'e ziyaret - Son Dakika

Müftü Çakır'dan Kaymakam Çelik'e ziyaret
09.10.2020 09:42
Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır, Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik'i makamında ziyaret etti.
Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır, Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik'i makamında ziyaret etti.
Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır beraberinde İl Müftü yardımcısı Serdar Buğday ve Tercan İlçe Müftüsü Abdülhamid Eşmeli ile birlikte Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Müftü Çakır ziyarette Kaymakam Çelik'e Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından "Kur'an Yolu Meali ve Tefsiri" eserini hediye etti
Kaymakam Çelik, ziyaretlerinden dolayı çok memnun olduğunu belirterek Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır'a teşekkür etti. - ERZİNCAN
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