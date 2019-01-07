Müftü Çekin'den Hac İçin Kesin Kayıt Uyarısı
1 saat önce
Ladik Müftüsü Hüseyin Çekin, hac kurasında ismi çıkanların kesin kayıt yaptırması gerektiği uyarısında bulundu.
Ladik
Müftüsü Hüseyin Çekin, hac kurasında ismi çıkanların kesin kayıt yaptırması gerektiği uyarısında bulundu.
Çekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hac kurasında ismi çıkan kişilerin hacca gitme hakkı elde ettiklerini hatırlattı. Hac
kurasında ismi çıkan vatandaşların kutsal topraklara gidebilmesi için kesin kayıtlarını 11 Ocak Cuma gününe kadar yaptırması gerektiğine dikkati çeken Çekin, "İsmi çıkan vatandaşların hac kesin kaydı için ücretin bankaya yatırıldığına dair makbuz ile İl Müftülüğüne giderek kesin kayıtlarını yaptırması gerekiyor. Bu tarihe kadar kesin kaydını yaptırmayanlar, kutsal topraklara gidebilme hakkını kaybedecek." dedi.
Çekin, kutsal topraklara gitmeye hak kazanan hacı adayları için İlçe Müftülüğünce hac öncesi seminer düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:40 Kaynak: AA
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