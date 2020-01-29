Müftü Çelebi için veda yemeği - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Müftü Çelebi için veda yemeği - Son Dakika

Müftü Çelebi için veda yemeği

18 dakika önce

Denizli'nin Tavas İlçe Müftülüğüne atanan Kütahya'nın Şaphane İlçe Müftüsü Metin Çelebi için veda yemeği verildi.

Müftü Çelebi için veda yemeği, System.String[]

Denizli'nin Tavas İlçe Müftülüğüne atanan Kütahya'nın Şaphane İlçe Müftüsü Metin Çelebi için veda yemeği verildi.


Yemek programına müftülük personelleri ve din görevlileri katıldı.


Yemekte Müftü Metin Çelebi'nin yaptığı veda konuşmasında duygu yüklü anlar yaşandı. 06 Kasım 2017 tarihinden itibaren hizmet verdiği Şaphane İlçe Müftülüğü'ne veda etmenin üzüntüsü içerisinde olduğunu ifade eden Müftü Çelebi, kendisine görev süresi boyunca yol arkadaşlığı ettikleri için tüm personele teşekkür etti.


Müftü Çelebi'ye, İlçe müftülüğü personellerinin ve din görevlilerinin hazırladıkları hediye takdim edildi. Yenilen yemeğin ve çekilen hatıra fotoğraflarının ardından program sona erdi. - KÜTAHYA

Metin Çelebi, Kütahya, Çelebi, Müftü, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kütahya'da bir evde çürümüş erkek cesedi bulundu
Ailesinin öldü zannedip cenaze hazırlıkları yaptığı Aysu, genç kız oldu DASK açıkladı: Depremin en fazla hissedildiği Sivas'ta konutların yüzde 60,5'inin sigortası bulunmuyor Vatandaşlar, maden suyu akan çeşmeye bidonlarla akın ediyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 10:55:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Müftü Çelebi için veda yemeği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]