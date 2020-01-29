Müftü Çelebi için veda yemeği - Son Dakika

Denizli'nin Tavas İlçe Müftülüğüne atanan Kütahya'nın Şaphane İlçe Müftüsü Metin Çelebi için veda yemeği verildi.



Yemek programına müftülük personelleri ve din görevlileri katıldı.



Yemekte Müftü Metin Çelebi'nin yaptığı veda konuşmasında duygu yüklü anlar yaşandı. 06 Kasım 2017 tarihinden itibaren hizmet verdiği Şaphane İlçe Müftülüğü'ne veda etmenin üzüntüsü içerisinde olduğunu ifade eden Müftü Çelebi, kendisine görev süresi boyunca yol arkadaşlığı ettikleri için tüm personele teşekkür etti.



Müftü Çelebi'ye, İlçe müftülüğü personellerinin ve din görevlilerinin hazırladıkları hediye takdim edildi. Yenilen yemeğin ve çekilen hatıra fotoğraflarının ardından program sona erdi. - KÜTAHYA