Son Dakika Haberleri: Müftü Çelikoğlu'na Veda Yemeği

Müftü Çelikoğlu'na Veda Yemeği

2 saat önce

Beyşehir'de müftü olarak görev yaparken Artvin İl Müftü Yardımcılığı görevine atanan Mahmut Çelikoğlu ile emekliliği gelen din görevlileri için veda yemeği düzenlendi.

Müftü Çelikoğlu'na Veda Yemeği, System.String[]
Beyşehir'de müftü olarak görev yaparken Artvin İl Müftü Yardımcılığı görevine atanan Mahmut Çelikoğlu ile emekliliği gelen din görevlileri için veda yemeği düzenlendi.

İlçe Müftülüğü tarafından bir restoranda gerçekleştirilen programda, Artvin İl Müftü Yardımcılığı'na atanan Beyşehir Müftüsü Mahmut Çelikoğlu ile emekli olan Merkez Çarşı Camisi İmam Hatibi Mehmet Keleş, Yeşilyurt Camisi İmam Hatibi Hamza Muştu ile Kayabaşı Mahallesi Camisi İmam Hatibi Ramazan Özüdoğru'ya ilçeye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür edildi.

Müftü Çelikoğlu, yaptığı konuşmada, Beyşehir'de birlikte görev yaptıkları din gönüllüsü mesai arkadaşlarının kendilerini onurlandırdığını belirterek, "Programın gerçekleştirilmesinde emeği geçen başta Müftü Vekilimiz Sami Büyükalkan hocamız olmak üzere, tüm daire personeli ve din görevlilerimize teşekkür ediyor, ilçemizde başarılı vazifeler gören emekli olan din görevlilerimize ise bundan sonraki hayatlarında sağlık ve afiyetler diliyorum." dedi.

Programın sonunda günün anısına Çelikoğlu ve emekli olan din görevlilerine birer teşekkür plaketi verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:50 Kaynak: AA

Artvin, Beyşehir, Müftü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Artvin Yusufeli'nde 1 Oyun İtirazı Kabul Edilirse Seçim İptal Edilecek Son Dakika! AK Parti, Büyükçekmece'deki Usulsüzlüğü Gerekçe Göstererek İstanbul'da Seçimin İptalini İstedi Nöbetçi Noter Uygulaması Otomotiv Sektörünü Canlandıracak Geçersiz Oylar Nasıl Sayılıyor? Herkesin Cevabını Merak Ettiği Sorunun Cevabı Kamerada
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 12:56:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Müftü Çelikoğlu'na Veda Yemeği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]