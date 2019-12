Müftü Çetin Kariyer Planlama ve Geliştirme dersinin konuğu oldu

Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kariyer Planlama ve Geliştirme dersinin konuğu oldu.



Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin daveti üzerine Kariyer Planlama ve Geliştirme dersinin konuğu olan Müftü Mehmet Emin Çetin, öğrencilere bilgi, birim ve görüşlerini aktardı. Müftü Çetin katıldığı derste öğrencilere şunları söyledi:



"Şehirde büyüdüm, ama imam olarak atandığım köyde köy hayatını öğrendim. Gaz lambası, soba yakma işi vs. burada hayatıma girdi. Babam ve ilkokul öğretmenimle bu köydeki akl-ı selim bir amca beni çok etkilemiştir. Bu amca imamlıktan istifa edeceğimi öğrenince üniversite okumam şartıyla bunu kabullenebileceklerini söyledi. Üniversiteyi kazandım, görevimden istifa da etmiştim, fakat babamı kaybettim. Evliydim ve bir de çocuğumuz vardı. İnşaatlarda amelelik vs. yaptım, ev tuttum okudum. Alanımda daha iyi yetişmek için Erzurum'daki özel derslere devam ettim. Mezun olunca öğretmenliği istememe rağmen vaiz olarak atandım. Kul ister, Allah takdir eder. Sonra birkaç yerde müftülük yaptım. İskilipli Alimler Sempozyumu'nu o günün şartlarında hem de Erzincan Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun katılımıyla düzenledik. Biz hedefledik, çalıştık, Allah nasip etti. Yurt dışına Almanya'ya gittim. Orada sadece din hizmetleriyle uğraşmadık, dil öğrendik, eğitim-öğretim ve kültürel faaliyetlerde de bulunduk. Bazen insanın karışışına engeller çıkabiliyor. Kırılıyorsunuz ancak küsmemek lazım. Dokunduğunuz bir insan, bir aile çok önemli. Sonra Din İşleri Ataşeliği yaptım. Türkiye'ye dönünce Ankara İl Müftü Yardımcılığı yaptım. Şimdi müftü olarak buradayım. Yaptığım işten çok memnunum, bir daha dünyaya gelsem aynı işi tercih ederim. Görevlerim dolayısıyla bir türlü lisansüstü eğitim yapamadığım için biraz üzüntülüyüm. Sevgili gençler, gitmediğiniz yer sizin değildir. Hedefiniz olsun. Bir hedefe ulaşınca diğeri devreye girsin. Hepimiz için rol model Hz. Peygamber Hendek Muharebesi'nde karşılarına çıkan zorlu taşa vurup ondan her bir kaya kopardıkça "Kisra (İran)'ı doğuyu gördüm, Bizans'ı Batı'yı gördüm" derken buraların bir gün fethedileceğini müjdeliyordu. Nitekim aynı zamanda da hedefler gösteriyordu. Hz. Eyyub el-Ensari 90 yaşına rağmen bu hedefe ulaşmak için İstanbul önlerine geldi ve şehit düştü. Siz gençler için Gençlik Merkezi açtık, buraya uğrayıp kütüphanemizden, ikramlarımızdan, din hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Dersinizin hocasına, davet eden arkadaşlara ve hepinize çok teşekkür ediyorum." - ERZİNCAN