Müftü Çetin Süreyya Hanım Kız Kur'an Kursunu Ziyaret Etti
1 saat önce
Erzincan Müftüsü Mehmet Emin Çetin, müftülüğe bağlı eğitim-öğretime devam eden Süreyya Hanım Kız Kur'an Kursunu ziyaret etti.
Erzincan
Müftüsü Mehmet Emin Çetin
, müftülüğe bağlı eğitim-öğretime devam eden Süreyya Hanım Kız Kur'an Kursunu ziyaret etti.
Din Eğitimi ve Din Hizmetleri Şube Müdürü Ali Şen
ile birlikte kursları ziyaret eden Müftü Çetin
kurslarda verilen eğitim-öğretimi yerinde inceledi. Öğrencilerle birebir ilgilenen Müftü Çetin, onların isteklerinin yerine getirilmesi için notlar aldırdı.
İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, kurslardaki eğitim ve öğretimden memnun kaldığını, geleceğimizin müsbet ilimler ile dini ve manevi alanda eğitim almış nesiller tarafından imar edilebileceğini ifade ederken, kurslarda görev yapan hocalara gayret ve samimiyetlerini artırarak daha özgün çalışmalar yapmaları temennisiyle katkılarından ve üstün gayretlerinden dolayı teşekkür etti. - ERZİNCAN
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:30 Kaynak: İHA
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