Son Dakika Haberleri: Müftü Çetin Süreyya Hanım Kız Kur'an Kursunu Ziyaret Etti

Müftü Çetin Süreyya Hanım Kız Kur'an Kursunu Ziyaret Etti

1 saat önce

Erzincan Müftüsü Mehmet Emin Çetin, müftülüğe bağlı eğitim-öğretime devam eden Süreyya Hanım Kız Kur'an Kursunu ziyaret etti.

Müftü Çetin Süreyya Hanım Kız Kur'an Kursunu Ziyaret Etti, System.String[]
Erzincan Müftüsü Mehmet Emin Çetin, müftülüğe bağlı eğitim-öğretime devam eden Süreyya Hanım Kız Kur'an Kursunu ziyaret etti.

Din Eğitimi ve Din Hizmetleri Şube Müdürü Ali Şen ile birlikte kursları ziyaret eden Müftü Çetin kurslarda verilen eğitim-öğretimi yerinde inceledi. Öğrencilerle birebir ilgilenen Müftü Çetin, onların isteklerinin yerine getirilmesi için notlar aldırdı.

İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, kurslardaki eğitim ve öğretimden memnun kaldığını, geleceğimizin müsbet ilimler ile dini ve manevi alanda eğitim almış nesiller tarafından imar edilebileceğini ifade ederken, kurslarda görev yapan hocalara gayret ve samimiyetlerini artırarak daha özgün çalışmalar yapmaları temennisiyle katkılarından ve üstün gayretlerinden dolayı teşekkür etti. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:30 Kaynak: İHA

Emin Çetin, Erzincan, Müftü Çetin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cinsel İstismara Uğrayan Kız Çocuğunun Cansız Bedeni Gaz Tankının İçinden Çıktı Sosyal Medyadaki Ankara Anketinde Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'ye Fark Attı

İstanbul'da Kaçak Et Operasyonu! 400 Kilo Sakatat Ele Geçirildi Tanımadığı Kişinin Sırtına Dokunması ile Hayatı Kurtuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 15:07:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Müftü Çetin Süreyya Hanım Kız Kur'an Kursunu Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]