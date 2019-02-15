Son Dakika Haberleri: Müftü Coşkun İçin Veda Yemeği

Müftü Coşkun İçin Veda Yemeği

1 saat önce

Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, tayini çıkan Müftü Dr. M. Akif Coşkun için veda yemeği verdi.

Müftü Coşkun İçin Veda Yemeği, System.String[]
Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, tayini çıkan Müftü Dr. M. Akif Coşkun için veda yemeği verdi.

Varto Müftüsü Dr. M. Akif Coşkun'un tayininin Hatay'ın Kumlu ilçesine çıkmasının ardında Kaymakam Erkan Kaçmaz tarafından veda yemeği düzenlendi. Yemeğe Kaymakam Erkan Kaçmaz'ın yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi ve kurum müdürleri katıldı. Burada bir konuşma yapan Kaçmaz, Müftü Coşkun'un tayininin Hatay'a çıktığını hatırlatarak, "Sağ olsun gayretiyle, çabasıyla son ana kadar görev hakkını verme niyetiyle hareket etti. O nedenle hem kendi adıma ve ilçem adına kendisine teşekkür ederim. İnşallah yeni görev yeri kendisi ve ailesi için hayırlı olur" dedi.

Müftü Dr. M. Akif Coşkun ise, "Biz Varto'dan gider olduk, kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua edenlere selam olsun. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum" diye konuştu. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:53 Kaynak: İHA

Muş, Varto, Müftü, Güncel
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