Müftü Coşkun İçin Veda Yemeği
1 saat önce
Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, tayini çıkan Müftü Dr. M. Akif Coşkun için veda yemeği verdi.
Muş
'un Varto
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, tayini çıkan Müftü
Dr. M. Akif Coşkun için veda yemeği verdi.
Varto Müftüsü Dr. M. Akif Coşkun'un tayininin Hatay
'ın Kumlu
ilçesine çıkmasının ardında Kaymakam Erkan Kaçmaz tarafından veda yemeği düzenlendi. Yemeğe Kaymakam Erkan Kaçmaz'ın yanı sıra İlçe Jandarma
Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi ve kurum müdürleri katıldı. Burada bir konuşma yapan Kaçmaz, Müftü Coşkun'un tayininin Hatay'a çıktığını hatırlatarak, "Sağ olsun gayretiyle, çabasıyla son ana kadar görev hakkını verme niyetiyle hareket etti. O nedenle hem kendi adıma ve ilçem adına kendisine teşekkür ederim. İnşallah yeni görev yeri kendisi ve ailesi için hayırlı olur" dedi.
Müftü Dr. M. Akif Coşkun ise, "Biz Varto'dan gider olduk, kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua edenlere selam olsun. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum" diye konuştu. - MUŞ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:53 Kaynak: İHA
İTEO Başkanı Eyüp Aksu, Ünlülerin Taksi Plakası Zengini Olduğu İddialarına Son Noktayı Koydu
Telefon Kazandığını Sandı, Paketten Su Şişesi Çıktı
Çarpışan Araçların, Park Halindeki Otomobillerin Üzerine Savrulduğu Kazada Faciadan Dönüldü
Mahkeme, Demet Akalın'ın Ece Erken İçin Tedbir Kararının Uzaması Talebini Reddetti