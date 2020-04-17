Müftü cuma vaazını sosyal medya üzerinden verdi - Son Dakika

Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı, cuma vaazını sosyal medya üzerinden verdi. Ramazan ayı boyunca sohbetler ve mukabeleler de sosyal medya üzerinden yapılacak.



Yaklaşık 1 ayı aşkın süredir camiler korona virüs tedbirleri kapsamında ibadete kapatıldı. Adıyaman Müftülüğü yeni bir uygulama başlatarak, cuma vaazlarını sosyal medya üzerinden vermeye başladı. Önümüzdeki hafta başlayacak olan Ramazan ayı sohbet ve mukabeleleri de sosyal medya üzerinden yapılacak.



Adıyaman Ulu Camii'nde müftülüğe ait sosyal medya hesaplarından canlı cuma vaazı veren İl Müftüsü Mehmet Taşçı, sadece cuma vaazı değil, Ramazan ayında sohbetler ve mukabeleler için de sosyal medyayı kullanacaklarını kaydetti. Taşçı, "Yaklaşık 1 ayı aşkın bir zamandır bu virüsten dolayı, bu salgından dolayı ezanlarımız okunuyor ama maalesef camilerimiz kapalı. Sosyal mesafeyi koruma adına ve bu salgının daha fazla etki alanını genişletmemesi adına karantina uygulamasından dolayı camilerimiz ibadete kapatılmak zorunda kalındı. Cuma vaazımızı sosyal medya üzerinden veriyoruz. Biz inşallah Adıyaman İl Müftülüğü olarak, Ramazanı şerifin olmazsa olması vazgeçilmezlerin en başında gelen sohbetlerimizi, yine cami cemaatimiz için vazgeçilmez olan mukabelelerimizi sosyal medya üzerinden yapacağız. Sanki bu salgın yokmuş gibi hizmetlerimize ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. Adıyaman'da Ramazan'ı hasretle bekleyen kardeşlerimize tavsiyem sosyal medya üzerinden Adıyaman İl Müftülüğü sayfalarını takip etmeleridir" diye konuştu. - ADIYAMAN