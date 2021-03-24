Müftü Demiral: "Vatandaşımızın emrindeyiz" - Son Dakika

Çorum'un İskilip İlçe Müftü Vahit Demiral, her türlü din hizmeti faaliyetlerinin vatandaşın emrinde olduğunu söyledi.

İskilip merkez mahalle ve köy muhtarlarıyla bir aya gelen Müftü Vahit Demiral, İskilip Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı İskilip Şubesi'nin vizyon, misyon ve faaliyetleri hakkında bilgiler aktardı. Demiral, her türlü din hizmeti faaliyetinde Türk milletinin emrinde olduklarını belirtti. Camilerin durumu, yeni camiler inşa edilirken dikkat edilmesi gereken kuralları hatırlattı. Demiral, toplantı sonunda muhtarlardan gelen soruları cevapladı. - ÇORUM