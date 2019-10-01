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Müftü'den Kaymakam Sırmalı'ya "Cami ve Hayat" isimli kitap

2 saat önce

Edremit İlçe Müftüsü Ahmet Yayla ve beraberindeki din görevlileri Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'ya "Cami ve Hayat" isimli kitabı hediye etti.

Müftü'den Kaymakam Sırmalı'ya

Edremit İlçe Müftüsü Ahmet Yayla ve beraberindeki din görevlileri Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'ya "Cami ve Hayat" isimli kitabı hediye etti.


Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle gerçekleştirilen ziyarete; İlçe Müftüsü Ahmet Yayla, hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında Kaymakam Sırmalı'ya bilgi vererek gerçekleştirilecek konferansa davet etti.


Ziyarette haftanın önemini vurgulayan İlçe Müftüsü Yayla, Kaymakam Sırmalı'ya "Cami ve Hayat" isimli bir kitap hediye etti. Kaymakam Sırmalı, tüm din görevlilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutlayarak, tüm vatandaşları etkinliklere davet etti. - BALIKESİR

Ali Sırmalı, Ahmet Yayla, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:23 Kaynak: İHA
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