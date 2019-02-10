Son Dakika Haberleri: Müftü Gürbüz, Gençlik Koordinatörleri ile Bir Araya Geldi

Müftü Gürbüz, Gençlik Koordinatörleri ile Bir Araya Geldi

1 saat önce

Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz, il merkezi ve bağlı ilçelerindeki gençlik koordinatörleri ile toplantı yaptı.

Müftü Gürbüz, Gençlik Koordinatörleri ile Bir Araya Geldi, System.String[]
Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz, il merkezi ve bağlı ilçelerindeki gençlik koordinatörleri ile toplantı yaptı.

İl Müftülüğü makam odasında yapılan toplantıya; Hakkari merkez, Çukurca, Şemdinli, Derecik ve Yüksekova ilçe müftülüklerince görevlendirilen gençlik koordinatörleri katıldı. Toplantıda, milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanını, bayrağını ve milletini seven, toplumun huzur ve güvenliği için çalışan bir gençliğin yetiştirilebilmesi için müftülüklere düşen görevler ve bu konuda yapılacak plan ve faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:48 Kaynak: İHA

Şemdinli, Çukurca, Faruk Gürbüz, Hakkari, Güncel
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