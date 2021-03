Müftü Güven: "Berat Gecesi'nde; bütün günahlarımızdan af ve mağfiret dilemeliyiz" - Son Dakika

İl Müftüsü Şahin Güven Berat Kandili dolayısı yaptığı açıklamada; "Bu geceler, kulluk şuur ve bilinciyle kendimizle hesaplaştığımız, yüce Yaradan'ın rızası doğrultusunda hayatımıza yön vermeye karar verdiğimiz fırsat geceleridir. Bu gecede, iyilik, huzur, güven ve merhametin hakim olduğu bir dünyanın inşası, bütün insanlığın manevi diriliş ve ahlaki yükselişi için Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye'nin rehberliğinde çalışma sorumluluğumuzu gözden geçirelim" dedi.

Müftü Prof. Dr. Şahin Güven, müftülük binasında Berat Kandili dolayısıyla basın toplantısı düzenledi. 27 Mart Cumartesi gününü Pazar'a bağlayan gecenin Berat gecesi olduğunu aktaran Müftü Güven; Berat sözü 'Beraet' kelimesinin kısaltılmış şeklidir. Borçtan, suç ve cezadan, hastalıktan kurtulmak anlamına gelir. Buna göre 'Berat Gecesi' günahlardan kurtuluş gecesi demektir. Bu gecenin Müslümanlar tarafından saygı ve coşkuyla kutlanmasının sebebi de budur. Bu geceye mağfiret gecesi de denmektedir. Çünkü bu gece Cenab-ı Hak pek çok kulunu affedecektir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in; 'De ki: 'Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir' ayetinin ifade ettiği mağfirete mazhar olma fırsatıdır. Öyleyse gafletle geçen yıllarımızın affı ve günahlarla kirlenen kalplerimizin arınması için bu geceyi büyük bir tefekkür ve kapsamlı bir muhasebeye vesile kılalım. Bilerek ya da bilmeyerek yaptığımız bütün hatalardan ve işlediğimiz günahlardan samimi pişmanlıklarla tövbe ederek bir daha aynı yanlışlara yaklaşmama azmi ve bilinciyle af dileyelim. Berat gecesi ile ilgili olarak Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s) şöyle buyurmuşlardır: 'Şaban ayının yarısı (Berat Gecesi) gelince; gecesini namazla gündüzünü oruçla geçiriniz. Şüphesiz ki Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve şöyle der; Benden af dileyen yok mu? Onu affedeyim! Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim! Şifa dileyen yok mu? Şifa vereyim'. Bu rivayete göre Berat Gecesi'nde; bütün günahlarımızdan af ve mağfiret dilemeliyiz. Rızkımızın genişlemesi ve bereketlenmesi için dua etmeliyiz. Hastalıklarımızdan kurtulmak için Allah'tan şifa dilemeliyiz. Özellikle Koronavirüs sebebiyle tedavileri devam eden hastalarımıza şifa dilemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Bu gecelerin, kulluk şuur ve bilinciyle kendimizle hesaplaştığımız, yüce Yaradan'ın rızası doğrultusunda hayatımıza yön vermeye karar verdiğimiz fırsat geceleri olduğunu sözlerine ekleyen Güven konuşmasını şu şekilde sürdürdü;

"Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s) Berat Gecesi'nde Allah'ın rahmetinin coşacağını, böylece bu geceyi değerlendiren pek çok mü'minin affedileceğine vurgu yaparak 'Allah Teala, Şaban Ayının on beşinci (Beraat) gecesi tecelli eder ve Allah'a ortak koşanlarla kin tutup husumet yapan saldırgan kimseler dışında bütün kullarını bağışlar' buyurmuşlardır. Kin gütmek, çekişmek, kavga etmek, saldırganlık yapmak gibi kötü fiiller, büyük günah olduğuna işaret etmek amacıyla, en büyük günah olan şirk ile bir arada zikredilmiştir. Bunun anlamı, böyle bir gecede bile affedilmeyen bu günaha sakın yaklaşmayın" demektir. Yoksa kavgacı, kindar ve saldırgan kimselerin mü'min olsa bile müşriklerle bir tutulacağı anlamına gelmez. Müşrik ebediyyen cehennem de kalacak, günahkar mü'min cezasını çektikten sonra cennete gidecektir. Şirk koşmak, Allah ile bağları koparmak anlamına geldiği gibi, toplum içinde geçimsiz, kavgacı, kindar ve huzursuzluk kaynağı olmak da toplumun bireyleri arasındaki bağları koparır. Ramazan ayından önceki son kandil olan, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelen berat, günahlardan arınmayı, yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşmayı ifade etmektedir. Berat Kandili, Müslümanların, sınırsız af ve merhamet sahibi yüce Allah'a sığınarak günahlardan arınma, ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme fırsatını yakalayabilecekleri müstesna zaman dilimlerinden birisidir. Bu tür gün ve geceler, dini ve toplumsal hayatımızda ilahi af, mağfiret ve rahmet temennilerinin zirveye ulaşması, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının da yoğun biçimde yaşanması gereken anlardır. Bu geceler, kulluk şuur ve bilinciyle kendimizle hesaplaştığımız, yüce Yaradan'ın rızası doğrultusunda hayatımıza yön vermeye karar verdiğimiz fırsat geceleridir. Bu gecede, iyilik, huzur, güven ve merhametin hakim olduğu bir dünyanın inşası, bütün insanlığın manevi diriliş ve ahlaki yükselişi için Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye'nin rehberliğinde çalışma sorumluluğumuzu gözden geçirelim. Böyle önemli ve mübarek bir gecenin feyz ve bereketinden faydalanmak için, evlerimizden çıkamadığımız bu günlerde telefonla akraba ve dostlarımızla tebrikleşmeli, işine gidemeyen, başkalarına muhtaç olan fakir ve yoksullar görüp gözetilmeli günahlarımıza tövbe ve istiğfar ederek Rabbimize dua ve niyazda bulunmalıyız. Yetkili mercilerin açıkladığı bütün tedbirlere uyalım. Tez zamanda bu sıkıntıdan kurtulmak için beraberce ümit, azim ve kararlılıkla mücadele etmeye devam edelim. Bu geceyi Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua ve istiğfar ederek ve teheccüd namazı kılarak değerlendirmeliyiz. Berat gecesini idrak eden herkes, Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki; 'De ki, ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir" müjdesinin farkına vararak, Sevgili Peygamberimizin (s.a.s.); "Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum' şeklindeki yönelişi ile özüne dönmeli, ümitlerini canlı tutmalı, bağışlama ve bağışlanma duygularını güçlendirmelidir. Bu duygu ve düşüncelerle, Kayserimizde, ülkemizde ve dünyada yaşayan bütün Müslümanların Berat Kandilini tebrik ediyor, Bu mübarek gecenin barış, mutluluk ve huzurun yeryüzünün her yerine hakim olduğu bir dünyanın inşasına vesile olmasını diliyor; Ramazan ayına her türlü dert, sıkıntı ve günah yükünden beri olarak girebilmeyi Yüce Allah'tan niyaz ediyorum' ifadelerini kullandı.