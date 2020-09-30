Muş Müftüsü İmamoğlu'ndan Başkan Asya'ya ziyaret - Son Dakika

Muş'a ataması yapılan İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, Belediye Başkanı Feyat Asya'yı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Asya, Muş'un genel durumu ve belediyenin faaliyetleri ile ilgili İmamoğlu'nu bilgilendirdi.

Muş Belediyesi olarak ilin kalkınması ve gelişmesi için sorumluluk bilinci ile hareket ettiklerini ifade eden Asya, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmanın gayretinde olduklarını söyledi.

Muş'taki tüm kamu kurumlarıyla iyi ilişkiler içerisinde olduklarını kaydeden Asya, hizmet yolunda herhangi bir engelin olmaması gerektiğine inandıklarını belirtti.

İmamoğlu da misafirperverliğinden dolayı Asya'ya teşekkür ederek, Muş halkının ihyası için çaba sarf edeceğini ifade etti.