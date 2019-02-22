Son Dakika Haberleri: Müftü İpek'ten Engelsiz Yaşam Derneğine Ziyaret

Müftü İpek'ten Engelsiz Yaşam Derneğine Ziyaret

11 dakika önce

Tekirdağ Müftüsü İsmail İpek, Süleymanpaşa Engelsiz Yaşam Derneğini ziyaret etti.

Müftü İpek'ten Engelsiz Yaşam Derneğine Ziyaret, System.String[]
Tekirdağ Müftüsü İsmail İpek, Süleymanpaşa Engelsiz Yaşam Derneğini ziyaret etti.

İpek, ziyaretinde derneğin çalışmaları hakkında dernek başkanı Şerife Türüdü'den bilgi aldı.

Engelli vatandaşlar konusunda duyarlı olduklarını belirten Müftü İpek, "Süleymanpaşa ilçesinde camiler engelli arkadaşlarımızın kullanım kolaylığı sağlayacak araç ve gereçle donatılacak. Engelli vatandaşlarımızda din hizmetlerine kolay bir şekilde ulaşması sağlanacak. Kur'an kursu eğiticilerimize işaret dili eğitimi aldırıyoruz. Fiziksel ve bedensel sıkıntıların bir engel teşkil etmiyor, zihinlerdeki engellerin kaldırılması için mücadele edilmesi gerekiyor." dedi.

Türüdü, müftülük tarafından isteklerinin karşılanmasından dolayı mutlu olduklarını, engelli vatandaşlara herkesin destek olması gerektiği ifade etti.

İpek, görme engellilerin okuyabileceği teknikte basılan Kur'an-ı Kerim'i Türüdü'ye armağan etti, dernek üyeleri de müftüye seramik tabak hediye etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 05:06 Kaynak: AA

Müftü, Süleymanpaşa, Güncel
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