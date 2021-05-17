Müftü İslamoğlu'na Hayırlı Olsun Ziyareti - Son Dakika

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Söğüt İlçe Müftülüğünden, Karamürsel'e atanan Müftü Muharrem İslamoğlu'na iadeyi ziyarette bulundu.

İlçe Müftülüğünde gerçekleştirilen ziyarette Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Müftü Muharrem İslamoğlu'nu yeni görevinde başarılar dileyerek, Karamürsel Belediyesi olarak her zaman Müftülüğün yaptığı çalışmalara destek vereceklerini belirtti.

İlçe Müftüsü Muharrem İslamoğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'a teşekkür etti.