Müftü İzan'dan gençlere, "Yaşlılara karşı saygılı olun" çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Müftü İzan'dan gençlere, 'Yaşlılara karşı saygılı olun' çağrısı - Son Dakika

Müftü İzan'dan gençlere, "Yaşlılara karşı saygılı olun" çağrısı

6 saat önce

Bursa İl Müftüsü İzani Turan, sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların sosyal medyada gençler tarafından alay konusu edilmesini eleştirdi.

Müftü İzan'dan gençlere,

Bursa İl Müftüsü İzani Turan, sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların sosyal medyada gençler tarafından alay konusu edilmesini eleştirdi. Turan, "Size nasıl davranılmasını istiyorsanız, yaşlılarınıza öyle davranın" dedi.


Sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine açıklamada bulunan Müftü İzani Turan, gençleri yaşlılara karşı saygılı olmaları hususunda ikaz ederek, "Özellikle korona virüsü ile ilgili yaşadığımız şu panik günlerinde bazı fotoğraf ve görüntüler; insanlığımızı, geleceğimizi, şayet hodbinliğe devam edersek, merhameti terk edersek, büyüklerimizi rahmet vesilesi değil de yük kabul edersek, bizi bekleyen acı akıbeti hatırlatıyor. Ne edersen onu bulursun. Bugün genç olanlar, yarın Allah ömür verirse ihtiyarlayacak. Ey genç kardeşim ve kardeşlerim! Size nasıl davranılmasını istiyorsanız, yaşlılarınıza öyle davranın lütfen. Unutmayın, yaşlılık size çok yakın. Evet, evet, hiç farkına varmadan yaşlanacaksınız" diye konuştu. - BURSA

İzani Turan, Bursa, Müftü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:14 Kaynak: İHA

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