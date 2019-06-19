Son Dakika Haberleri: Müftü Karabayır'dan Başkan Beyoğlu'a hayırlı olsun ziyareti
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Müftü Karabayır'dan Başkan Beyoğlu'a hayırlı olsun ziyareti

1 saat önce

Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu makamında ziyaret ederek göreve seçilmesi nedeniyle tebrik etti.

Müftü Karabayır'dan Başkan Beyoğlu'a hayırlı olsun ziyareti, System.String[]
Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nu makamında ziyaret ederek göreve seçilmesi nedeniyle tebrik etti.

İl Müftü yardımcılarının da hazır bulunduğu ziyarette kısa bir değerlendirme yapan İl Müftüsü Karabayır, Başkan Beyoğlu'nun başarılı hizmetlere imza atacağına inandıklarını kaydederek desteklerini dile getirdi.

Anlamlı ziyaretinden ve desteğinden dolayı İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'a teşekkür eden Başkan Hüseyin Beyoğlu, kentteki kurum ve kuruluşlarla uyum içinde çalışarak Bağlar'ı hizmet alanında hak ettiği yere taşımak istediklerini söyledi. - DİYARBAKIR
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:06 Kaynak: İHA
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