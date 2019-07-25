Müftü Keskin'den Tümgeneral İlbaş'a ziyaret
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Van İl Müftüsü Ömer Keskin, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş'ı ziyaret etti.
Van Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:40 Kaynak: İHA
İl Müftüsü Ömer Keskin
, Jandarma
Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş'ı ziyaret etti.
"Yazımda Kardeşlik Var" projesi kapsamında Van'a gelen öğrencilerle birlikte Tümgeneral İlbaş'ı ziyaret eden Müftü Keskin, şeref defterini imzaladı. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlarından olan 'Hadislerle İslam' setini hediye eden Keskin, Tümgeneral İlbaş ile bir süre sohbet ettikten sonra komutanlıktan ayrıldı. - VAN
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