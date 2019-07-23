Müftü Keskin'e tebrik ziyaretleri

Van İl Müftülüğü görevine atanan Ömer Keskin'e tebrik ziyaretleri devam ediyor.

Van İl Müftülüğü görevine atanan Ömer Keskin'e tebrik ziyaretleri devam ediyor.



Bu kapsamda Van Valisi Mehmet Emin Bilmez de beraberindeki Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve Van İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ile Müftü Keskin'i ziyaret ederek, başarılarının devamını diledi.



Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de Müftü Keskin'i ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. - VAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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