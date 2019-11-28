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Müftü Kılıçbay için veda yemeği

6 saat önce

Gebze Müftüsü olarak atanan Kızılcahamam Müftüsü Selçuk Kılıçbay için veda yemeği düzenlendi.

Müftü Kılıçbay için veda yemeği, System.String[]

Gebze Müftüsü olarak atanan Kızılcahamam Müftüsü Selçuk Kılıçbay için veda yemeği düzenlendi.


İlçe Müftülüğü tarafından bir otelde verilen veda yemeğine, Kaymakam Can Aksoy, Kızılcahamam'ın Fahri Hemşehrisi Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Muşmal ve davetliler katıldı.

Kaymakam Can Aksoy ve Belediye Başkanı Süleyman Acar, Selçuk Kılıçbay'a Kızılcahamamlılar adına çok teşekkür ederek yeni görev yerinde başarılar diledi.

Duygulu anlar yaşayan Müftü Selçuk Kılıçbay ise zamanın çok çabuk geçtiğini belirterek, "Burada gururla anlatabileceğim iki yıldan fazla zamanım oldu. Bu şirin ve tarihi ilçede çok güzel günlerimiz oldu. Ben nereye gidersem gideyim aklımda hep Kızılcahamam ve Kızılcahamam halkının sevgisi olacaktır. Çok değerli Kızılcahamam halkı, hepinize hakkımı helal ediyorum, sizler de hakkınızı helal edin." diye konuştu.


Konuşmaların ardından, Kaymakam Can Aksoy, Kızılcahamam'ın Fahri Hemşehrisi Pursaklar Kaymakamı Mehmet Yıldız, Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar ve ilçe protokolü Selçuk Kılıçbay'a plaket ve hediyeler takdim etti.

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Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 09:36 Kaynak: AA
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