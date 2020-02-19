Müftü Öksüz, Zaralılarla vedalaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Müftü Öksüz, Zaralılarla vedalaştı - Son Dakika

Müftü Öksüz, Zaralılarla vedalaştı

7 saat önce

Zara İlçe Müftüsü Muhammed Lütfi Öksüz'e düzenlenen programda ilçe halkıyla vedalaştı.

Müftü Öksüz, Zaralılarla vedalaştı, System.String[]

Zara İlçe Müftüsü Muhammed Lütfi Öksüz'e düzenlenen programda ilçe halkıyla vedalaştı.


Müftü Muhammed Lütfi Öksüz'ün emekliliği nedeniyle Zara İlçe Müftülüğü personeli tarafından Belediye Düğün Salonunda Kaymakam Mehmet Sayın, İl Müftüsü Yusuf Akkuş, Belediye Başkanı Fatih Çelik, kurum amirleri, sivil ve siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, Zara İlçe Müftülüğü personeli ile çok sayıda davetlinin katılımı ile veda töreni gerçekleştirildi.


Törende konuşan Zara Kaymakamı Mehmet Sayın; "İlmi ve mütevazılığı ile tanıdığımız, kısa süre de olsa ilçemize hizmet eden hocamız, ilçe halkına değer katmıştır. Kendisini kutluyor, kendisine bundan sonraki hayatında da başarılarının devamını diliyorum" dedi.


İl Müftüsü Yusuf Akkuş ise, "Kur'an kursumuzdan, gençlik merkezimize, camilerimize kurumumuz hizmetlerinde göstermiş olduğu üstün hizmetleri ile tanıdığımız, ilmi ve tecrübesi ile Zara'da görev yapan hocamız emekli olarak aramızdan ayrılıyor. Uzun yıllar tecrübesini ve ilmini paylaşan hocamızı emeklerinden ve hizmetlerinden dolayı kutluyorum" diye konuştu.


Belediye Başkanı Fatih Çelik yaptığı konuşmada, "Alçak gönüllü, gülen yüzü ve uzun yıllar yapmış olduğu görevlerin kendisine kattığı tecrübeleri ile ilçemize hizmet ettiği için, ilmiyle amel eden hocamıza teşekkürlerimizi bir borç biliriz" dedi.


Zara Müftüsü Muhhamed Lütfi Öksüz de, "Ömrün yarısı misali 35 yıl görevimi ifa ettiğim kurumumdan ve altı ay hizmet verdiğim Zara ilçemizden emekli olarak ayrılıyorum. Daha yapacak çok şeyler vardı. En çok başarmayı istediğim ise Kur'an Kursu binamızın ilçe merkezinde bir yerde olmasıydı, umut ediyorum yakın gelecekte bu arzum Zara'da gerçek bulur" dedi.


Konuşmaların ardından Öksüz'e plaket ve çeşitli hediyelerin takdimi yapıldı. - SİVAS

Fatih Çelik, Akkuş, Müftü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:10 Kaynak: İHA
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