Son Dakika Haberleri: Müftü Öztürk: "En Çok Kur'an Kursu Talebi Var"

Müftü Öztürk: "En Çok Kur'an Kursu Talebi Var"

1 saat önce

Ordu Müftüsü Mürsel Öztürk, en çok Kur'an kursu talebi aldıklarını açıkladı.

Müftü Öztürk:
Ordu Müftüsü Mürsel Öztürk, en çok Kur'an kursu talebi aldıklarını açıkladı.

Ordu Müftülüğü tarafından düzenlenen ve Altınordu, Ulubey, Perşembe, Gürgentepe, Gülyalı, Kabataş ve Gölköy ilçelerinde görev yapan din görevlilerin katılımıyla gerçekleştirilen istişare toplantısında açıklamalarda bulunan Ordu Müftüsü Mürsel Öztürk, yakın zamanda yapacakları planlama ile il genelinde din görevlisi olmayan cami kalmayacağını belirtti. Müftü Öztürk, "İl genelinde 2 bin 21 camimiz mevcuttur. Son planlama ile inşallah din görevlisi olmayan camimiz kalmayacaktır" dedi.

Vatandaşlardan en çok Kur'an kursu talebi aldıklarını kaydeden Müftü Öztürk, "Ordu'da 375 Kur'an kursunda toplam 9 bin 716 öğrencimiz vardır. Bunlardan 590'ı hafızlık ve hafızlık eğitimi ile ilgili öğrencilerimizdir. Toplam 13 Kur'an kursunda 4-6 yaş grubunda bin 908 öğrencimiz mevcuttur. Yoğunlaştığımız ve en çok talep aldığımız alan bu gruptur" diye konuştu. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:32 Kaynak: İHA

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