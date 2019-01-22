Müftü Raşit Efendi Ve Hüseyin Yazır Mezarları Başında Anıldı

Törene; Keşan Belediye Başkan Vekili Cengizhan Aktan, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılıç, AK Parti Keşan Belediye Meclis Üyesi Tarık Uysal,AK Parti Keşan Belediye Başkan Adayı Mustafa Helvacıoğlu, CHP İl Genel Meclisi 4.Sıra Adayı Mehmet Güneş Yılmaz ve Merhum Hüseyin Yazır ile Müftü Raşit Efendi'nin yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Cengizhan Aktan, "Belediye başkanımız sayın Mehmet Özcan, Tekirdağ'da düzenlenen Trakyakent Encümen Toplantısı'na katıldığı için bugünkü anma törenlerine katılamadı. Yazır ve Müftü Raşit Efendi'nin yakınlarına selam ve saygılarını gönderdi. Başta şu an mezarı başında bulunduğumuz Hüseyin Yazır Keşan'a önemli hizmetleri geçen bir belediye başkanımız. Kendisine Allah'tan rahmet, geride bıraktıklarına sağlıklı bir ömür ve sabırlar diliyoruz. Bundan sonra göreve gelen bizlere ve diğer tüm gelecek kişilere de Allah böyle anılmayı nasip etsin. Merhum başkanımızı rahmet ve saygıyla anıyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından Emekli İmam Emin Ertekin tarafından dualar okundu.

Buradaki törenin ardından törene katılanlar, Keşan'ın ilk belediye başkanı olarak kabul edilen Müftü Raşit Efendi'nin mezarı başına geçti.

Buradaki törende konuşan Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Aktan; Keşan Belediye Başkanı Opr. Dr. Mehmet Özcan göreve geldikten sonra merhum belediye başkanlarını anmak için törenler düzenlediklerini belirterek, "Keşan'ın kurtuluş döneminden sonraki ilk belediye başkanı olarak kabul edilen Müftü Raşit Efendi'ye Allah'tan rahmet yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyor, geçmişte yaptığı büyük hizmetlerden dolayı da Keşan halkı adına teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Yazır ve Müftü Raşit Efendi'nin yakınları da törenlerin düzenlenmesini sağlayan Keşan Belediye Başkanı Opr. Dr. Mehmet Özcan'a ve anma törenlerine katılanlara teşekkür etti.

Tören, Emekli İmam Emin Ertekin tarafından dualar okunmasıyla sona erdi.