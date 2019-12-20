Müftü Sarıkaya: "Oturarak namaz kılabilen birinin, sandalyede namaz kılması sahi değildir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Müftü Sarıkaya: 'Oturarak namaz kılabilen birinin, sandalyede namaz kılması sahi değildir' - Son Dakika

Müftü Sarıkaya: "Oturarak namaz kılabilen birinin, sandalyede namaz kılması sahi değildir"

6 saat önce

Camilerdeki sabit oturma yerlerini kaldırmaya başladıklarını belirten Elazığ İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya,oturarak namaz kılabilen birinin, sandalyede oturup namaz kılmasının sahi olmadığını söyledi.

Müftü Sarıkaya:

Camilerdeki sabit oturma yerlerini kaldırmaya başladıklarını belirten Elazığ İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya,oturarak namaz kılabilen birinin, sandalyede oturup namaz kılmasının sahi olmadığını söyledi.


İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, camilerde bulunan sabit oturmaya yerlerinin kaldırılmasıyla ilgili açıklamada bulundu.


Camilerde sabit sıra, masa, tabure, oturak bunların hiçbiri kalmayacağını belirten İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, "Genelge geldikten sonra din görevlilerine talimatımız oldu. Vatandaşla ikili diyalog girmeden cami cemaati ile cami adabına uymayan bir takım sözlere fırsat vermeden hep birlikte bu yanlışa dur diyelim. Yaşlı veya hasta olanlar oturarak namaz kılmalılar,bağdaş kurabilir, ayaklarını kıbleye doğru uzatabilir, ayaklarını yan kalçasının üzerine oturabilir. Ayakta duracak halde iken oturarak namaz kılanların namazı sahi değildir. Oturarak namaz kılabilen bir kimsenin sandalyede oturup namaz kılması sahi değildir. Bunları biz kitaplardan bakarak söylüyoruz. Camilerimize dokunulmasaydı gerçekten cami siluetini tamamen kayıp edecekti"dedi.


Sabit oturma yerlerinin karşılıklı cemaatle konuşularak yerine ve mahallesine göre alıştırarak kaldıracaklarını aktaran Sarıkaya," Caminin adabına ve ahlakına aykırı şeylere yer vermeyerek usulüne uygun bir şekilde kaldıracağız. 16 Aralık itibari ile biz bu uygulamayı sabit oturma yerlerin kaldırılmasını başlattık. Halkımızı bilinçlendirerek bu konuyu çözeceğiz"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Yusuf Sarıkaya, Sarıkaya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:02 Kaynak: İHA
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