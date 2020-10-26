Müftü Soykök'ten, Vali Karadeniz'e Mevlid-i Nebi daveti - Son Dakika

Müftü Soykök'ten, Vali Karadeniz'e Mevlid-i Nebi daveti
26.10.2020 15:21
Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök ve müftü yardımcıları, Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret ederek "Peygamberimiz ve Çocuk" temalı Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerine davet etti.
Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök ve müftü yardımcıları, Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret ederek "Peygamberimiz ve Çocuk" temalı Mevlid-i Nebi Haftası etkinliklerine davet etti.
Bu sene 26 - 30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 'Peygamberimiz ve Çocuk' temalı Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri hakkında Vali Karadeniz'e bilgi veren Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök Manisalıları da etkinliklere katılmaya davet etti.
Ziyaretleri sebebiyle Müftü Soykök ve personeline teşekkür eden Vali Yaşar Karadeniz, " Mevlid Kandili'nin Manisa'mıza, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi. - MANİSA
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