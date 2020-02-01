Son Dakika › Güncel › Müftü Taşçı depremde hasar gören camide incelemede bulundu - Son Dakika
Müftü Taşçı depremde hasar gören camide incelemede bulundu
6 saat önce
Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşcı, depremde hasar gören Gerger Ulu Camii'nde incelemede bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:59 Kaynak: İHA
Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşcı, depremde hasar gören Gerger Ulu Camii'nde incelemede bulundu.
Elazığ Sivrice depremiyle birlikte minaresinde ve camide meydana gelen hasar nedeniyle Müftü Mehmet Taşcı, Ulu Camii'nde incelemede bulundu. Depremde hasar gören ve geçici olarak ibadete kapanan Ulu Camiinde ilgililerden hasar tespiti konusunda bilgi aldı.
Mehmet Taşcı, Gerger Ulu Camisinin en yakın zamanda tekrar ibadete açılması için, İl müftülüğü olarak gerekenin ivedi bir şekilde yapılacağını söyledi. - ADIYAMAN
Son Dakika Mahmud Abbas'tan Trump'a yanıt: Tarihe Kudüs'ü satan bir lider olarak geçmeyeceğim 8 milyon dolarlık bağışla gündeme gelen Kızılay'da bu kez cinsel istismar skandalı! İsrail'den küstah hareket! Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu ve ailesi havalimanında 5 saat alıkonuldu Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Şu ana kadar Türkiye'de koronavirüs tanısı alan hasta olmadı