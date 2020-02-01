Müftü Taşçı depremde hasar gören camide incelemede bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Müftü Taşçı depremde hasar gören camide incelemede bulundu - Son Dakika

Müftü Taşçı depremde hasar gören camide incelemede bulundu

6 saat önce

Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşcı, depremde hasar gören Gerger Ulu Camii'nde incelemede bulundu.

Müftü Taşçı depremde hasar gören camide incelemede bulundu, System.String[]

Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşcı, depremde hasar gören Gerger Ulu Camii'nde incelemede bulundu.


Elazığ Sivrice depremiyle birlikte minaresinde ve camide meydana gelen hasar nedeniyle Müftü Mehmet Taşcı, Ulu Camii'nde incelemede bulundu. Depremde hasar gören ve geçici olarak ibadete kapanan Ulu Camiinde ilgililerden hasar tespiti konusunda bilgi aldı.


Mehmet Taşcı, Gerger Ulu Camisinin en yakın zamanda tekrar ibadete açılması için, İl müftülüğü olarak gerekenin ivedi bir şekilde yapılacağını söyledi. - ADIYAMAN

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Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:59 Kaynak: İHA
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