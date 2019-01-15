Son Dakika Haberleri: Müftü Taşçı Hafız Adaylarını Yalnız Bırakmadı

Müftü Taşçı Hafız Adaylarını Yalnız Bırakmadı

1 saat önce

Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı, hafızlık eğitimi alan ortaokul öğrencilerini ziyaret etti.

Müftü Taşçı Hafız Adaylarını Yalnız Bırakmadı, System.String[]
Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı, hafızlık eğitimi alan ortaokul öğrencilerini ziyaret etti.

Adıyaman il Müftüsü Mehmet Taşçı, Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi uygulayan Şehit Fazıl Gürs, İmam Hatip Ortaokulu Hafızlık eğitimi yapan öğrencileri ziyaret ederek, öğrencilerle sohbet etti.

Okul Müdürü Mustafa Çetin'den okulumuz ve Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi Uygulamaları hakkında bilgi aldı.

Çetin, İl Müftüsü Mehmet Taşçı' ya ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:12 Kaynak: İHA

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