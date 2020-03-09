Müftü Topcan'ın evlat acısı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Müftü Topcan'ın evlat acısı - Son Dakika

Müftü Topcan'ın evlat acısı

7 saat önce

Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan'ın oğlu Hüseyin Topcan rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Müftü Topcan'ın evlat acısı, System.String[]

Balıkesir İl Müftüsü Ramazan Topcan'ın oğlu Hüseyin Topcan rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede vefat etti.


Balıkesir İl Müftüsünün 22 yaşındaki oğlu Hüseyin Topcan 21 Ocak tarihinde çoklu organ yetmezliğinden Devlet Hastanesinin yoğun bakımında cihazlara bağlı tedavi görürken, hayatını kaybetti. Hüseyin Topcan'ın cenazesinin, evinin önünden helallik alındıktan sonra memleketi Rize'de toprağa verileceği öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:24 Kaynak: İHA
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