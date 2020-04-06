Müftü Topçu: "Berat Gecesi'nde bol bol dua etmeliyiz" - Son Dakika
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Müftü Topçu: "Berat Gecesi'nde bol bol dua etmeliyiz"

7 saat önce

Ağrı Müftüsü Tandoğan Topçu, Berat Kandili dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Bütün insanlığın Korona virüs salgınından kurtulması ve günahlarımızın af olunması için Berat Kandili Gecesini bol bol dua edip Kur'an okuyarak geçirmeliyiz" dedi.

Müftü Topçu:

Ağrı Müftüsü Tandoğan Topçu, Berat Kandili dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Bütün insanlığın Korona virüs salgınından kurtulması ve günahlarımızın af olunması için Berat Kandili Gecesini bol bol dua edip Kur'an okuyarak geçirmeliyiz" dedi.


Korona virüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında cami ve toplu ibadet yapılan mekanların kapalı olduğunu hatırlatan Müftü Topçu: "Hepimizin bildiği gibi şuan Recep Ayını bitirdik. Şaban'ın içerisindeyiz. Şaban ayının da inşallah 15. gecesini idrak edeceğiz ve biz bu geceye Berat Kandili gecesi diyoruz. Malumunuz şuan dünyamız bir salgınla karşı karşıya. Camilerimiz kapalı. Cuma namazlarını kılamıyoruz. Tabiri caizse evlerimize hapsolduk. İşte bu Berat gecesini fırsat bilmeli, bunu tüm dünya Müslümanları İslam ümmeti lehimize çevirmek için elimizden gelen gayreti ortaya koymalıyız. Peygamber efendimiz buyuruyor ki; "Beş gece vardır ki, bu beş gece de yapılan dualar reddolunmaz. Bunlardan birincisi Recep Ayı'nın ilk Cuma gecesi, ikincisi yarın idrak edeceğimiz Berat gecesi yani Şaban ayının 15. Gecesi, Cuma geceleri, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleri. İşte yarın tam da büyük bir fırsat. Şöyle güzel bir nefis muhasebesi yapmalı. Geçmişimize şöyle bir bakmalı. Nerede hangi günahı işledik diye düşünmeli. Zaten Berat demek bildiğiniz gibi lügat manası itibarıyla; "İnsanın suçtan, cezadan, borçtan kurtulması demektir." Bizlerde Müslümanlar olarak müminler olarak geriye dönüp bir bakacağız. Hangi yanlışları yaptık? Hangi günahları işledik? O yanlışların o günahların Allah tarafından bağışlanması için ellerimizi açacağız. Cenabı Hakk'a yakaracağız, yalvaracağız gözyaşları içerisinde. Beratımızı almanın çabası gayreti içerisinde olacağız" şeklinde konuştu.


İnsanların Berat Kandili gibi gün ve geceleri fırsata çevirerek dua etmeleri gerektiğini kaydeden Topçu, devamında şu ifadeleri kullandı:


"Bir başka kutsi hadiste de Cenabı Hak şöyle buyuruyor; Berat gecesi dünya semasına tecelli eder ve şöyle nida bulunur; "Bağışlamak isteyen yok mu? Bana dua etsin. Onu başlayayım. Benden rızık isteyen yok mu? Ona rızık vereyim. Benden şifa isteyen yok mu? Ona şifa vereyim. Benden şunu bunu isteyen yok mu? İstediğini vereyim. Şeklinde" Kutsi Hadisin de işaret ettiği gibi tam da büyük bir fırsattır bu. Şu anda dünyada 70 bine yakın bir ölüm hadisesi ile karşı karşıyayız. Bu salgın münasebetiyle İşte bu gece bizim için tam da büyük bir fırsattır. Bu geceyi bol Kur'an okuyarak geçirmeliyiz. Tövbe ederek geçirmeliyiz. Bakın tövbe etmek çok önemlidir. Peygamber efendimiz buyuruyor ki; " Kim tövbe ve İstiğfar etmeye devam ederse içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtulur. Ummadığı bir yerde rızıklandırılır." Şu an insanlık bir problemle karşı karşıya mı? Evet. İşte yarınki geceyi ibadet ve itaatle geçirmeliyiz. Tabi ki geceye özgü özel bir ibadet şekli yoktur. Ancak bu gece de bol bol Kur'an okumalı, tövbe etmeli, geçmişte yapmış olduğumuz yanlışlardan ötürü onların Allah tarafından af edilmesi için dua edilmeli, akraba ve yakanların hal ve hatırını sormalı. Böylece bu geceyi güzel bir şekilde ihya etmeliyiz. Özelde Ümmeti Muhammed olarak bol bol dua etmeli, bütün Müslümanlar olarak İslam aleminin selamete çıkması için insanlığın karşı karşıya bulunduğu bu salgından bir an önce insanlığın kurtulması için Cenabı Hakk'a yalvarmalı yakarmalı ve bu şekilde bu geceyi ihya etmeliyiz. Bu vesileyle başta tüm Ağrılı hemşerilerimin Berat Gecesini tebrik ediyorum. Tüm insanlık aleminin bu gece vesilesi ile bu salgından bir an önce kurtulmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum." - AĞRI

Müftü, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 05:12 Kaynak: İHA

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