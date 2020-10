Müftü Topçu: "Bütün Camiler Kâbe'nin Şubesidir" - Son Dakika

Ağrı İl Müftüsü Topçu, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunarak, bu yıl belirlenen ana temanın " Cami ve İlim" olduğunu söyledi.

Her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan "Camiler ve Din Görevlileri Haftasının", 1986 yılında Camiler Haftası olarak başladığını ve 2003'ten itibaren din görevlilerini de kapsayarak "Camiler ve Din Görevlileri" Haftası olarak kutlanmaya başlandığını ifade eden İl Müftüsü Tandoğan Topçu, her yıl farklı bir temanın ele alındığı bu haftada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, bu sene ana temayı "Cami ve İlim" olarak belirlediğini söyledi. Bu kapsamda hafta boyunca Türkiye ve yurt dışında gerçekleştirilecek olan programlarda "Cami ve İlim" teması işlenecek.

"Din görevlilerimiz doğumdan ölüme kadar yanımızdalar"

Pandemi nedeniyle önceki yıllarda düzenlenen etkinliklerin bu yıl yapılmayacağını ancak video konferans yöntemiyle bu eksikliği giderme gayreti içerisinde olduklarını söyleyen İl Müftüsü Tandoğan Topçu, din görevlilerinin hayatın her anında rehber görevi gördüğüne de dikkat çekerek, "Hocalarımızın değerini ve kıymetini topluma anlatmak adına kutladığımız bu hafta, 1986'da "Camiler Haftası" olarak başlayıp, 2003'ten itibaren din görevlilerini de kapsayarak "Camiler ve Din Görevlileri" haftası olarak değişti. Bu sene de 2020 yılında da "Cami ve İlim" temalarını ele alıyoruz. Hem camilerin hem de din görevlilerimizin değerini ve önemini topluma anlatıyoruz. Tabi bu çerçeve de sempozyumlar düzenleniyor, paneller düzenleniyor. Maalesef şu an pandemi zamanı olduğu için daha önce yapmış olduğumuz etkinlikleri bu şekilde rahat bir ortamda sergileyemiyoruz. Ancak bunları da video konferans usulü ile yapmanın çabası, gayreti içerisindeyiz. Tabi bu çerçevede toplum olarak camilerimizin kıymet ve değerini bir kez daha hatırlıyoruz. Hazreti Muhammet bir beldede bir şehirde bir köyde Allah'a en sevimli gelen yerlerin camiler ve mescitler olduğunu belirtiyor. Camide insanlar şarj oluyor. Bütün camiler Kabe'nin bir şubesidir şeklinde değerlendiriyoruz. Din görevlilerimiz bizim hayata gelmemizden ölümümüze kadar yanımızdalar. Hemen hemen her sıkıntımızda bu hocalarımız bizim rehberimizdir. Ben de buradan hocalarımıza bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum. Haftaları en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Nice güzel günlere kavuşmalarını temenni ediyorum." açıklamalarında bulundu. - AĞRI