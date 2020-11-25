Müftü Topçu, "Kur'an'ı Kerim'de Baba Örnekleri" konulu seminere katıldı - Son Dakika

Müftü Topçu, "Kur'an'ı Kerim'de Baba Örnekleri" konulu seminere katıldı

25.11.2020 14:24
Müftü Topçu,

Diyanet İşleri Başkanlığınca ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan "Sosyal Medyada Aile Eğitimleri" kapsamında Ağrı İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi tarafından çevrimiçi seminerler düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan "Sosyal Medyada Aile Eğitimleri" kapsamında Ağrı İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi tarafından çevrimiçi seminerler düzenlendi.

Proje kapsamında bu hafta "Kur'an'ı Kerimde Baba Örnekleri" konusuyla düzenlenen çevrimiçi seminerin konuşmacısı, Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu oldu. ADRM koordinatörü Nuri Arslan'ın açılış konuşması sonrası İl Müftüsü Topçu, Kur'an'da peygamberlerin evlatlarıyla olan ilişkilerinden örnekler vererek şunları kaydetti:

"Cenabı Hak buyuruyor ki "Gemi, dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Nüh, ayrı bir yere çekilmiş olan oğluna, "Yavrucuğum, bizimle beraber sen de bin, inkarcılarla birlikte olma" diye seslendi. O, "Ben, kendimi sudan koruyacak bir dağa sığınacağım" dedi. Nuh, "Bugün Allah'ın rahmet ettikleri hariç, O'nun azabından korunacak hiç kimse yoktur" dedi. Derken aralarına dalga giriverdi de oğlu boğulanlardan oldu."

Görüldüğü gibi Hz. Nuh son ana kadar oğluna yavrucuğum diye hitap etmektedir. Yine Kur'an'ın ifadesiyle "Nuh, Rabbine seslenip şöyle dedi: "Rabbim! Şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin va'din elbette gerçektir. Sen de hükmedenlerin en iyi hükmedenisin. Allah, "Ey Nuh! O, asla senin ailenden değildir. Onun yaptığı, iyi olmayan bir iştir. O halde, hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi benden isteme. Ben, sana cahillerden olmamanı öğütlerim" dedi.

Konuşmalarında asıl üzerinde durulması gereken konunun Hz. Nuh'un öz oğlunu Cenabı Hak, Onun ailesinden saymaması olduğunu söyleyen Müftü Topçu, "Oğlu Allah'ı inkar etti, babasını yani peygamberi inkar etti, onlara karşı isyan bayrağını çekti. Bu sebeplerle Cenabı Hak, onun kendi ailesinden olmadığını ifade ediyor. Burada din birliğinin ne kadar önemli olduğunu, din kardeşliğinin bir ana babadan olma kardeşliğinin önüne geçtiğini ayeti kerimeden rahatlıkla anlıyoruz. Bugün de bu mesajları bütün Müslümanların çok iyi algılaması lazım. Yani din birliğinin ne demek olduğunu Kur'an'ın evrensel mesajlarının bizlere nasıl bir tesiri olması gerektiğini çok iyi kavrayarak hemen her fırsatta tek yumruk olarak bir ve beraber olmamız gerektiği mesajını da Kur'an bizlere en güzel şekilde vermiş oluyor. Nuh aleyhi selam ve oğlu meselesinde çıkarmamız gereken derslerden birisi de doğru yolda olan bir baba evladının da doğru yola gelmesi için elinden geleni yapmalıdır. Bu uzun bir döneme de yayıla bilir." İfadelerine yer verdi.

Kur'an'ın genelinde evlat ve ebeveyn ilişkilerinde babacığım ve yavrucuğum ifadelerinin sık kullanıldığına dikkat Çeken İl Müftüsü Tandoğan Topçu, "Çocuğun yaşı ne olursa olsun bu ifadelerin değişmediğini söyleyerek, ""Buda Müslümanlar olarak almamız gereken en güzel örneklerdendir. Temenni ederim ki Cenabı Hak herkese evladıyla ve anne babasıyla sevgili, saygılı ifadeler kullanarak güzel ilişkilerle yaşamayı nasip etsin." Şeklinde konuştu. - AĞRI

Müftü Topçu, Kur'an'ı Kerim'de Baba Örnekleri konulu seminere katıldı
Müftü Topçu, Kur'an'ı Kerim'de Baba Örnekleri konulu seminere katıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Müftü, Ağrı, Baba, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Müftü Topçu, 'Kur'an'ı Kerim'de Baba Örnekleri' konulu seminere katıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'ın Aralık ayındaki olağanüstü genel kurulu, koronavirüs nedeniyle yapılamayacak Korona aşısı geliştirmişlerdi! Putin'in aşı olup olmadığına Kremlin'den ilginç yanıt: Şu an imkansız Sokak ortasında lüks cipte infaz: 2 kişi yaşamını yitirdi Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti ikinci bebeklerinin müjdesini verdi Eşi, kayınvalidesi ve görümcesi koronadan vefat eden kadın, karnındaki bebeği de üzüntüden kaybetti Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz HDP'li Hasan Özgüneş'in "Mustafa Kemal, Kürdistan'a geldi" sözleri Meclis'i karıştırdı Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa 'Varlık Barışı' çağrısı: Paranızı ve altınlarınızı sisteme dahil edin         
14:07
Terim isyanında haklı çıktı, Kayserispor maçında oyunun 10 dakikadan fazla durduğu ortaya çıktı Terim isyanında haklı çıktı, Kayserispor maçında oyunun 10 dakikadan fazla durduğu ortaya çıktı         
13:54
Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz Gonca Vuslateri, Hakan Altun ile aşkını ilan etti: Çok mutluyuz         
13:44
Merkel'in Bakanlar Kurulu toplantısı yaptığı sırada bir saldırgan, Başbakanlık binasına araçla saldırı girişiminde bulundu Merkel'in Bakanlar Kurulu toplantısı yaptığı sırada bir saldırgan, Başbakanlık binasına araçla saldırı girişiminde bulundu         
13:15
Usta oyuncu Devrim Parscan son yolculuğuna uğurlandı Usta oyuncu Devrim Parscan son yolculuğuna uğurlandı         
13:11
Yukatel Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi sona erdi Yukatel Denizlispor'da Robert Prosinecki dönemi sona erdi         
12:48
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli korona aşısı için tarih verdi: Nisan ayında uygulama seviyesine getirmeyi planlıyoruz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli korona aşısı için tarih verdi: Nisan ayında uygulama seviyesine getirmeyi planlıyoruz         
12:06
Gelecek Partisi'nin Gelecek Partisi'nin "kadına şiddet" temalı videosu büyük beğeni topladı         
11:52
Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı, Hacettepe'de eksi 72 derecedeki dolapta saklanıyor Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı, Hacettepe'de eksi 72 derecedeki dolapta saklanıyor         
11:08
KKTC'nin yerli ve milli otomobili Günsel, anavatanında tam not aldı KKTC'nin yerli ve milli otomobili Günsel, anavatanında tam not aldı         
10:54
Taksicinin zor anları kamerada! Alkollü kadın Taksicinin zor anları kamerada! Alkollü kadın "Ben seni sevmedim" deyip seyir halindeki araçtan inmeye çalıştı         
10:53
Boşanmak istedi diye çocuklarının gözü önünde karısının boğazı kesti: Daha öldüremedim, nereye? Boşanmak istedi diye çocuklarının gözü önünde karısının boğazı kesti: Daha öldüremedim, nereye?         
10:51
Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı         
10:16
1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek 1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek         
10:16
Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada Milyonluk kabloyu odun doğrar gibi doğrayıp kamyonete yüklediler! O anlar kamerada         
09:47
Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi         
09:32
Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı Koronavirüs vakaları artınca 'beyran' ilgi görmeye başladı         
07:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 14:34:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Müftü Topçu, "Kur'an'ı Kerim'de Baba Örnekleri" konulu seminere katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei