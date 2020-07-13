Müftü Topçu: "Kurban bağışı rekorunu iki katına çıkarmalıyız" - Son Dakika

Müftü Topçu: "Kurban bağışı rekorunu iki katına çıkarmalıyız"

Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu "2020 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı" kapsamında İl Merkezinde ve tüm İlçelerde personelle toplantılar yaptı.

Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu "2020 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı" kapsamında İl Merkezinde ve tüm İlçelerde personelle toplantılar yaptı.

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"Vekalet yoluyla kurban" konulu toplantılarda konuşma yapan İl Müftüsü Tandoğan Topçu, yürütülen organizasyonun çok büyük bir iyilik hareketi olduğunu ifade ederek sözlerine şöyle devam etti; "Bizler, vakfımızın bütün hizmetlerinde gecelerimizi gündüzlerimize katmalıyız. Özelikle kardeşlik bağlarını güçlendiren ve insani yardım noktasında büyük bir faaliyet olan vekalet yoluyla kurban bağışı kampanyasında daha özverili ve azimli çalışmalıyız. Davamıza ve hizmetimize sahip çıkmalıyız. Çünkü bizler hakkıyla çalışıp bu kampanyada hayırsever vatandaşlarımıza ulaşamaz isek, önceki yıllarda FETÖ gibi istismar örgütleri nasıl milletimizin zekat ve kurbanını kendi hain emelleri için kullandıysa bugün de başka birileri kullanabilir. Bunun için bizler milletimizin kurbanını korumakla mükellefiz. Allah katında muhtaç insanlara karşı mahcup olmamak için bu organizasyonu samimiyetle dertlenmemiz gerekmektedir. Dünyanın dört bir yanında bir yudum suya bile muhtaç insanların umutlu bekleyişlerine ışık olmak için çok çalışmalıyız. Bu bilinçle hareket ederek son iki yıldır Ağrı'da başardığımız kurban bağış rekorunu iki katına çıkarmalıyız."


Müftü Topçu kurban organizasyonu hakkında personele bilgi vererek; "Vekalet yoluyla kurban kesim kampanyasına katılmak isteyen hayırseverler yurt içinde 975 Türk lirası, yurt dışında ise 825 Türk lirası bedelinde olan kurban bağışını müftülükler aracılığıyla, bagis.tdv.org internet adresinden, 'TDV Bağış' uygulaması üzerinden ve şehrin belli yerlerine kurulacak olan stantlardan 31 Temmuz'a kadar gerçekleştirebilirler." dedi


Ağrı İl merkezi ve 7 ilçenin tamamında düzenlenen toplantıların ardından Vekalet Yoluyla Kurban tanıtıp programı sona erdi. - AĞRI

Müftü, Ağrı, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 13:08 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Müftü Topçu: 'Kurban bağışı rekorunu iki katına çıkarmalıyız' - Son Dakika
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