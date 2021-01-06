Müftü Topçu, Rektör Karabulut ile bir araya geldi - Son Dakika

Müftü Topçu, Rektör Karabulut ile bir araya geldi

06.01.2021 12:51
Müftü Topçu, Rektör Karabulut ile bir araya geldi, System.String[]

Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, İl Müftü Yardımcısı Kemal Arpacı ile birlikte İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Yerinde'yi ziyaret etti.

Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu, İl Müftü Yardımcısı Kemal Arpacı ile birlikte İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Yerinde'yi ziyaret etti.

İl Müftüsü Tandoğan Topçu gerçekleştirdiği ziyaretlerde, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 1-3 Nisan 2021'de yapılacak olan "Değişen ve Gelişen Şartlar Bağlamında Hac" başlıklı Uluslararası Sempozyum hakkında bilgi vererek, Rektör Karabulut ve Dekan Yerinde'den düzenlenecek olan sempozyumun bilim insanlarına ve araştırmacılara duyurulması yönünde destek talebinde bulunarak kendilerini de davet etti.

Rektör Prof. Dr. Karabulut ve Dekan Prof. Dr. Yerinde, Müftü Topçu'ya gerçekleştirdiği nezaket ziyaretlerinden ve sempozyum davetinden dolayı duydukları memnuniyetlerini dile getirerek teşekkürlerini iletti. - AĞRI

Müftü Topçu, Rektör Karabulut ile bir araya geldi
Müftü Topçu, Rektör Karabulut ile bir araya geldi
Müftü Topçu, Rektör Karabulut ile bir araya geldi

Tandoğan, Rektör, Müftü, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Müftü Topçu, Rektör Karabulut ile bir araya geldi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Bahçeli'den İlker Başbuğ'a tepki: Erken seçim ve 27 Mayıs sözleri tam bir gaflet ve garabet Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı Son Dakika! AK Parti; İlker Başbuğ, Fikri Sağlar ve Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulunacak Maske cezası kesilen kadın: Çekmeyin, kocam beni boşar HSBC'den dikkat çeken dolar/TL tahmini: Tam bir normalleşme ile kur 6,50'ye gerileyebilir Hızlı kilo kaybı yaşayan Seren Serengil, yaşadığı zorlukları anlattı Hastası gelmeyince kendi muayeneye gitti, erken teşhis sayesinde kanseri yendi CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan randevu talebimi 57 kez reddetti
Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinde Acun Ilıcalı başrol oynadı Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinde Acun Ilıcalı başrol oynadı         
12:37
Bir şişe pekmezle organik ürün yapmaya başlayan girişimci kadın, şimdi siparişlere yetişemiyor Bir şişe pekmezle organik ürün yapmaya başlayan girişimci kadın, şimdi siparişlere yetişemiyor         
12:18
Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Papiss Cisse'yi transfer etmek istiyor Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Papiss Cisse'yi transfer etmek istiyor         
11:59
Bankacılık işlemlerinde yeni dönem başladı: Artık vatandaşa 'anne kızlık soyadı' sorulmayacak Bankacılık işlemlerinde yeni dönem başladı: Artık vatandaşa 'anne kızlık soyadı' sorulmayacak         
11:44
Nefes darlığı çektiği için korona olduğunu düşünen adamın akciğerinden ceviz çıktı Nefes darlığı çektiği için korona olduğunu düşünen adamın akciğerinden ceviz çıktı         
11:26
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktı         
11:02
Sokakta Sokakta "1 milyon" diye dilenirken, bugün 100 binin üzerinde takipçisi var         
10:17
Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim         
10:03
Özcan Deniz'in Özcan Deniz'in "Feyza evimi gasp etti" diyerek dava açtığı villada yangın çıktı         
09:41
Vergi sistemindeki değişiklikte 'sigara' detayı! Fiyat artışının önüne geçildi Vergi sistemindeki değişiklikte 'sigara' detayı! Fiyat artışının önüne geçildi         
09:35
Zehirli balon balığı, Türkiye için döviz kapısı oluyor Zehirli balon balığı, Türkiye için döviz kapısı oluyor         
09:28
Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı Kocasını metresiyle yatakta bastı! Yarı çıplak kadının darbedildiği görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
09:12
Polisin başına telsizle defalarca vurmuştu! Dehşet veren görüntüler ortaya çıktı Polisin başına telsizle defalarca vurmuştu! Dehşet veren görüntüler ortaya çıktı         
09:11
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi Şef Mehmet Yalçınkaya'dan Serhat Doğramacı itirafı: Elemelerde onu seçmemiştik ancak saatlerce kantinde bekledi         
07:43
Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi Hande Erçel ev halini paylaştı, yarım saatte 1 milyonun üzerinde beğeni geldi         
19:40
Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 25 milyon TL ikramiye kazanan talihli çekini teslim aldı         
17:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2021 13:08:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Müftü Topçu, Rektör Karabulut ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei