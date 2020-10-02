Müftü Vekili Kesti'den Milli Eğitim Müdürü Bedevioğlu'na ziyaret - Son Dakika

Tuşba İlçe Müftü Vekili Sebahattin Kesti, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Tuşba İlçe Müftü Vekili Sebahattin Kesti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 1986 yılından itibaren 1-7 Ekim tarihleri arasında Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın farklı etkinliklerle kutlandığını söyledi. Kesti, "Bu haftanın kutlanmasından maksat, halkımıza camilerin toplum hayatındaki önemini hatırlatmak, halkımızın camiler ile daha sık ve olumlu ilişki kurmasına vesile olmaktır. Bu kapsamda hafta münasebetiyle vefat eden din görevlilerimiz ve hayırseverlerimiz için hatimlerin okunması, mevlit programı düzenlenmesi, camilerin bakım, onarım ve temizliğinin yapılması, toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik etkinliklerin yapılması, kitap okuma etkinliği gibi benzeri programlar icra edilmektedir. Tuşba İlçe Müftülüğü olarak İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Bakır Bedevioğlu'nu makamında ziyaret ederek İslam İlmihali kitabımızı hediye ettik" dedi.

Ziyaretlerinden dolayı memnuniyet duyduklarını belirten Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bakır Bedevioğlu da, "Her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Camilerimiz, İslam medeniyetinin kalbi, merkezidir. Kur'an-ı Kerim'de, yeryüzünde inşa edilen ilk mescit olarak Kabe'den bahseden ayet-i kerime, aynı zamanda insanoğlu için hayatın başlangıcıyla caminin tarihinin kesiştiği gerçeğini beyan ederek önemli bir hakikate ve büyük bir hikmete dikkat çekmektedir. Nübüvvetin son ve evrensel temsilcisi Sevgili Peygamberimiz (S.A.V) de Mekke'de İslam'ın tebliğ merkezi, müminlerin sığınağı ve mescit olarak Erkam'ın evini belirlemiş, Medine'ye hicret ettiğinde ise ilk işlerden birisi olarak Mescid-i Nebevi'yi inşa etmiştir. Tuşba İlçe Müftü Vekili Sebahattin Kesti Beye de bu nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizler de Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü camiası olarak bu konuda elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı. - VAN