Müftü Yazıcı'dan evleri yanan aileye ziyaret - Son Dakika

Korkuteli İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, Büyükköy Mahallesinde üç gün önce çıkan yangında kullanılmaz hale gelen ev sahibi Hakkı Gürbilek'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Müftü Selim Yazıcı, Büyükköy Mahallesinde çıkan büyük yangında evleri kullanılamaz hale gelen Hakkı Gürbilek'i ziyaret etti. 'Geçmiş olsun' dileklerini sunan Müftü Yazıcı, "Yangında can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Rabbim her türlü bela ve afetlerden cümlemizi korusun. Tabi mal canın yongası, ancak yerine konabilir. Köylümüz, hayırseverlerimiz ve devletimizle el birliği içinde mağduriyet mutlaka giderilecektir. Diyanet Vakfı Korkuteli Şubesi olarak imkanlarımız nispetinde bizde aileye destek olacağız. Allah daha beter felaketlerden muhafaza etsin. Her şey kısa sürede yoluna girecektir." dedi. - ANTALYA