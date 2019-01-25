Müftü Yıldırım'dan Hayırsevere Teşekkür Belgesi
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İslahiye Müftüsü Ramazan Yıldırım, ilçedeki cami ve kuran kurslarına yardımda bulunan hayırsevere teşekkür belgesi verdi.
İslahiye Müftüsü Ramazan Yıldırım, ilçedeki cami ve kuran kurslarına yardımda bulunan hayırsevere teşekkür belgesi verdi.
İlçede bakım ve onarımı devam eden Fevziçakmak Mahalle Camisi ile Kur'an kurslarına maddi ve manevi destekte bulunan avukat Mustafa Aslan adına annesi Özge Aslan'a İslahiye Müftüsü Ramazan Yıldırım tarafından teşekkür belgesi verildi.
Yıldırım, yardımlarından dolayı hayırsever Aslan'a teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:31 Kaynak: AA
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